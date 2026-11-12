Cinco restaurantes donde comer bien en Madrid por menos de 20 euros

La selección incluye guisos caseros, arroces populares, cocina del sur y locales con menú del día en barrios como Salamanca, Chamberí y Arganzuela.

El mapa gastronómico de Madrid ofrece alternativas excelentes para quien busca comer bien sin que la factura se dispare. Fuera de los circuitos turísticos más habituales, los barrios madrileños conservan comedores donde el producto fresco, las recetas heredadas y las raciones abundantes permiten almorzar o cenar sin alcanzar los 20 euros. En esta segunda ruta exploramos cinco restaurantes que marcan la diferencia en la capital por su relación calidad-precio, abarcando desde barras andaluzas hasta arrocerías de barrio.

Casa Toni: tasca de casquería y racionamiento castizo cerca de Sol

A pocos pasos de la plaza de Canalejas, en la calle de la Cruz, Casa Toni resiste como una de las pocas tascas auténticas que quedan en la zona centro. Su fuerte no son los manteles de hilo ni la decoración moderna, sino una plancha incansable de la que salen raciones abundantes de cocina castiza a precios populares.

Las especialidades de la casa abarcan desde los entresijos y gallinejas hasta las mollejas, los zarajos, los champiñones al ajillo y las patatas bravas con salsa casera. Dos personas pueden pedir tres raciones para compartir junto con un par de dobles de cerveza y resolver la cena por unos 15 o 17 euros cada una. Es la parada obligatoria para los amantes de las tascas de toda la vida.

La Sanabresa: el templo del menú tradicional en el barrio de las Letras

Ubicada en la calle del Amor de Dios desde 1964, La Sanabresa es una de las casas de comidas más queridas del centro de Madrid. Su comedor suele estar lleno a diario gracias a una fórmula que no falla: comida casera recién hecha, platos de cuchara contundentes y una atención veloz.

Su menú del día de mediodía, por unos 13 euros, incluye opciones como lentejas a la castellana, paella, pepitoria de pollo, ternera guisada o flan casero. La calidad del producto y el sabor de los guisos lentos hacen que las mesas se reserven con rapidez. Cenar a la carta a base de revueltos, ensaladilla rusa y croquetas tampoco supera el umbral de los 20 euros por persona.

Bar Docamar: las mejores bravas de Madrid y raciones en Quintana

Para probar unas bravas legendarias hay que coger el metro y bajarse en la estación de Quintana, en plena calle de Alcalá. Desde 1963, el Bar Docamar despacha toneladas de patatas fritas cortadas en dados grandes con una salsa picante secreta que atrae a clientes de toda la región.

Pero Docamar es mucho más que sus bravas. Su carta ofrece oreja a la plancha, calamares del campo, magro con tomate y tortilla de patatas. Comer en su amplia barra o en sus mesas pidiendo dos o tres raciones para compartir con bebida sale por unos 12 a 15 euros por cabeza. Un clásico de barrio que nunca decepciona a quien busca comer bien y a buen precio.

Kebabish Original: alta cocina pakistaní e india en Lavapiés

En la calle de Argumosa, el bulevar de las terrazas de Lavapiés, se encuentra Kebabish Original, un restaurante especializado en cocina de Pakistán y del norte de la India que destaca por la autenticidad de sus especias y el uso del horno de barro tandoor.

Por menos de 18 euros por persona es posible pedir un menú completo a la carta: pan naan recién horneado con queso o ajo, samosas de verdura, arroz basmati aromático y un plato principal como el chicken tikka masala o el curry de cordero. Las raciones de arroz y pan son generosas, lo que permite ajustar la cuenta compartiendo platos al centro de la mesa.