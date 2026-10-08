¿Cuándo es el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2026 de la Lotería Nacional?

El Día de la Fiesta Nacional está a la vuelta de la esquina. Se celebra el próximo 12 de octubre siendo festivo en toda España además de caer en lunes y dejarnos un fin de semana de tres días. Pero además, llega acompañado de uno de los sorteos especiales de la Lotería Nacional. El próximo lunes se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2026 y todavía quedan unos días para hacerse con un décimo. El precio es de 15 euros y el premio que puede acabar en manos de un único acertante alcanza los 15 millones.

No es, sin embargo el único dinero que se puede ganar ya que este Sorteo Extraordinario reparte 105 millones de euros en premios y sólo un décimo del primer premio ya supone llevarse 130.000 euros, al margen del premio especial de esos 15 millones de euros. Pero además hay posibilidad de ganar un segundo premio de 25.000 euros y otros premios que a continuación detallamos.

Cuándo se celebra el Sorteo del Día de la Hispanidad 2026

La fecha es el próximo lunes 12 de octubre de 2026, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España. Cada décimo cuesta 15 euros y la emisión total del sorteo asciende a 150 millones. En concreto, se han emitido diez series de 100.000 billetes. Cada uno cuesta 150 euros, aunque lo habitual es comprar uno de los diez décimos en los que se divide y pagar esos 15 euros. De los 150 millones de la emisión, 105 millones, el 70%, se destinan a premios.

Cuánto dinero se puede ganar en el sorteo del 12 de octubre

El primer premio deja 1,3 millones de euros por serie. Si hemos comprado un décimo y resulta agraciado, nos corresponden 130.000 euros. Para el segundo se han reservado 250.000 euros por serie, que son 25.000 euros por décimo.

Quedarse a las puertas también tiene premio. Los números anterior y posterior al primero reciben 2.400 euros por décimo. Si son los que están justo antes o después del segundo, la cantidad baja a 1.532,50 euros. Además, comprar más de un décimo del mismo número hace que el premio se multiplique si resulta agraciado. Por ejemplo, quien tenga dos décimos del primer premio cobrará 260.000 euros, mientras que con tres la cantidad ascenderá a 390.000 euros. Eso sí, el importe anunciado para cada premio se refiere siempre a un décimo.

Luego están las cinco extracciones de cuatro cifras que reparten 375 euros por décimo y las 15 de tres cifras, 75 euros. Para las dos extracciones de dos cifras el premio es de 30 euros. El sorteo contempla igualmente premios por centenas y terminaciones, además de los reintegros. Estos últimos sirven al menos para recuperar lo jugado: 15 euros. Los reciben los décimos cuya última cifra coincida con la del primer premio y también los que coincidan con alguna de las dos extracciones especiales de una cifra.

Los 15 millones no son para todos los décimos del primer premio

Este punto es importante porque puede prestarse a confusión. Acertar el primer premio no supone ganar automáticamente 15 millones de euros. Con un décimo del número ganador se cobran 130.000 euros. Para llevarse el premio millonario hay que mirar otros dos datos del décimo: la serie y la fracción. Entre todos los que tengan el primer premio, únicamente aquel que coincida además con la serie y la fracción elegidas recibirá el Premio Especial de 14.870.000 euros.

Y a esos 14.870.000 euros se añaden a los 130.000 del primer premio y de este modo, ese décimo acaba alcanzando los 15 millones de euros. El resto de décimos del mismo número mantienen su premio de 130.000 euros.

Qué se celebra el 12 de octubre en España

Aunque muchos asociamos inmediatamente el 12 de octubre con un día festivo, la fecha es oficialmente la Fiesta Nacional de España. Así quedó establecida en la Ley 18/1987, de 7 de octubre y coincide con el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 después de más de dos meses de navegación. Con el paso del tiempo, la jornada recibió distintas denominaciones siendo el Día de la Hispanidad la más conocida, aunque la ley de 1987 estableció oficialmente el 12 de octubre como Fiesta Nacional de España.

El acto más conocido es seguramente el desfile militar que se celebra en Madrid, pero durante la jornada hay celebraciones en otros puntos de España. Además, el calendario hace que este 2026 la fiesta caiga en lunes, por lo que para muchos trabajadores supone un puente de tres días. Y luego hay otra celebración importante en esa misma fecha: la Virgen del Pilar que es la patrona de la Guardia Civil y el cuerpo celebra su festividad con actos en numerosas localidades españolas, además de ser la patrona de Aragón y de Zaragoza donde se celebra por todo lo alto con una destacada ofrenda de flores. Y entre unas celebraciones y otras estará también la de este sorteo de la Lotería Nacional con esa posibilidad de llevarse un premio de 130.000 euros o uno especial de 15 millones de euros.