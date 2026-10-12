Resultado y números premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 12 de octubre de 2026

Hoy lunes 12 de octubre se ha celebrado el Día de la Hispanidad pero además del tradicional desfile militar que tiene lugar en Madrid, también tenemos una cita con la Lotería Nacional, que celebra su Sorteo Extraordinario con motivo de la Fiesta Nacional. Un sorteo que muchos españoles esperan desde hace días, especialmente aquellos que han comprado uno o varios décimos con la esperanza de llevarse alguno de los premios. Y es que, aunque estamos acostumbrados a los sorteos de los jueves y sábados de todas las semanas, hay fechas señaladas en el calendario en las que Loterías y Apuestas del Estado organiza sorteos especiales, como ocurre por ejemplo con el tradicional sorteo de Navidad, pero también con el sorteo que se ha celebrado precisamente hoy y del que ya sabemos resultado.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2026 no es un sorteo más dentro de los que celebra Lotería Nacional, ya que por 15 euros obtenemos un décimo que nos puede hacer ganar un primer premio de 130.000 euros, aunque la cantidad puede ser mucho mayor si también se consigue el premio especial de 14.870.000 euros. De hecho, el décimo agraciado con ambos premios recibe un total de 15 millones de euros, una cifra que convierte este sorteo en uno de los más importantes del calendario de la Lotería Nacional. De este modo si has participado, a continuación puedes consultar todos los resultados, los números premiados y las terminaciones que acaban de salir de los bombos.

Resultados de la Lotería Nacional del 12 de octubre de 2026

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad se acaba de celebrar hoy lunes 12 de octubre a las 21:00 horas, y ya conocemos los números que han resultado premiados. Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego diez series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 150 euros por billete, dividido en diez décimos de 15 euros. En total, el programa contempla 105 millones de euros destinados a premios, entre los que se encuentran el primero, el segundo y distintas cantidades para las terminaciones, las aproximaciones y los reintegros.

Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario del 12 de octubre de 2026:

Primer premio: 77.265 — 130.000 euros por décimo.

— 130.000 euros por décimo. Segundo premio: 43.526 — 25.000 euros por décimo.

— 25.000 euros por décimo. Premio especial: Fracción 10ª y serie 4ª del primer premio 77.265— 14.870.000 euros adicionales.

Además de estos premios principales, se han realizado otras extracciones que permiten conseguir cantidades menores. Por eso, aunque tu décimo no coincida con ninguno de los dos números ganadores, todavía puede haber resultado premiado y debes tener en cuenta tanto terminaciones, como las aproximaciones y como no, los reintegros, que pueden hacer al menos que recuperemos lo invertido.

Terminaciones, aproximaciones y reintegros de la Lotería Nacional

No sólo los números agraciados con el primer y el segundo premio se llevan dinero en este sorteo. Como mencionamos, también hay premios para quienes tengan determinadas terminaciones de cuatro, tres o dos cifras, así como para los números inmediatamente anteriores y posteriores a los dos premios principales. De este modo, hay más posibilidades de conseguir alguna cantidad, aunque no se haya acertado el número completo. Como decimos, también los 15 euros que hayamos invertido en el décimo.

Y a esta hora ya sabemos que las terminaciones premiadas del sorteo hoy 12 de octubre son las siguientes:

Cuatro cifras: 0504, 4880, 5304, 6938 y 9736 — 375 euros por décimo.

— 375 euros por décimo. Tres cifras: 084, 229, 432, 542, 564, 566, 677, 710, 811, 834, 857, 888, 979, 996 y 996 — 75 euros por décimo.

— 75 euros por décimo. Dos cifras: 19, 45 — 30 euros por décimo.

30 euros por décimo. Reintegros: 5, 9, 3 — 15 euros por décimo.

En cuanto a las aproximaciones, los números anterior y posterior al primer premio reciben 2.400 euros por décimo, mientras que los situados inmediatamente antes y después del segundo obtienen 1.532,50 euros. También hay premios para las centenas de ambos números ganadores y para los décimos que coincidan con las últimas cifras del primero. Por tanto, conviene revisar todas las terminaciones antes de dar por perdido un décimo, ya que algunas de ellas permiten recuperar lo jugado y otras ofrecen premios bastante superiores.

Dónde cobrar los premios de la Lotería Nacional del 12 de octubre

Si has tenido suerte y alguno de tus décimos ha resultado premiado, primero de todo te damos la enhorabuena pero además debes saber que la forma de cobrar va a depender de la cantidad que hayas ganado. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, mientras que los premios iguales o superiores a esa cantidad deben gestionarse a través de las entidades bancarias colaboradoras. Para ello, será necesario presentar el décimo original y la documentación correspondiente.

También es importante recordar que los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses, por lo que no conviene dejar pasar demasiado tiempo antes de reclamarlos. En cuanto a los impuestos, Hacienda aplica una retención del 20 % sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, de modo que las cantidades inferiores a ese límite están exentas de este gravamen como en cualquier otro sorteo.