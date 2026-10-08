Ni Sol ni Chamberí: este es el barrio de Madrid donde más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Cada año, cuando se acerca el 22 de diciembre, son muchas las administraciones de lotería que acumulan colas en su puerta, y en el caso de Madrid, podemos hablar claramente de las que están en el centro, destacando nombres como el de Doña Manolita. Sin embargo, no parece que la zona de Sol o la de Chamberí sean las más «suertudas» en lo que respecta al Gordo de Navidad. De hecho, en la capital hay otro barrio que sí que parece ser el que más veces ha sido afortunado con el gran premio del Sorteo de Navidad.

El Barrio del Pilar, es otro de los barrios que siempre se mencionan cuando se habla del Gordo y de cuántas veces ha caído en Madrid, pero al repasar los lugares madrileños en los que más veces se ha vendido este premio, hay una zona de la capital que destaca por encima del todas las demás y que no es otra que Tetuán. Un distrito muy transitado, atravesado por algunas de las principales arterias del norte de Madrid y en el que funcionan numerosas administraciones de lotería.

El barrio de Madrid donde más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Tetuán aparece como el distrito madrileño en el que más veces se ha vendido el primer premio de la Lotería de Navidad. No se trata, además, de una zona pequeña o concentrada en unas pocas calles. El distrito ocupa una parte importante del norte de la capital y está formado por barrios como Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete. Entre sus calles destaca especialmente Bravo Murillo, una de las grandes vías comerciales de Madrid y una arteria que conecta diferentes puntos de la ciudad hasta llegar a Plaza de Castilla. A ella se suman otras zonas muy transitadas como la avenida de la Reina Victoria y, ya cerca del entorno financiero de AZCA, calles como Orense o Poeta Joan Maragall.

Precisamente ese movimiento constante de vecinos, trabajadores y personas que pasan diariamente por el distrito ayuda a entender el volumen de venta de lotería que se registra en la zona. Tetuán cuenta con numerosas administraciones y puntos de venta, de modo que durante las semanas anteriores al sorteo son muchos los décimos que salen de sus establecimientos. Eso no significa, evidentemente, que comprar un décimo allí aumente matemáticamente las posibilidades de que ese número resulte premiado. Todos los números tienen las mismas probabilidades en el sorteo, pero lo que sí cambia es la cantidad de décimos que se comercializan en determinados lugares y, por tanto, las ocasiones en las que un premio puede terminar asociado a ellos.

El Barrio del Pilar también ha celebrado el primer premio

Tetuán no es el único lugar de Madrid que puede presumir de haber repartido el Gordo. Otro de los nombres que aparece al hablar de la suerte en la capital es el Barrio del Pilar, situado en el distrito de Fuencarral-El Pardo. De hecho, el sorteo de 2023 dejó allí una de esas escenas que cada 22 de diciembre se repiten en diferentes puntos de España cuando una parte del primer premio llegó al barrio, aunque el número ganador no se vendió íntegramente en esta zona madrileña y estuvo muy repartido.

El Gordo de aquel año fue el 88.008 y se convirtió en uno de los primeros premios más repartidos de la historia reciente del sorteo. Madrid estuvo entre los lugares agraciados, como también ocurrió en numerosos municipios del país. El premio del décimo del Gordo asciende a 400.000 euros, aunque la cantidad que finalmente recibe el ganador es inferior una vez aplicada la tributación correspondiente sobre la parte del premio que supera el mínimo exento.

La tradición de buscar décimos en lugares donde ya ha tocado

La Lotería de Navidad está rodeada de costumbres que van mucho más allá de escoger un número. Hay quienes compran siempre la misma terminación, quienes buscan fechas importantes y quienes prefieren adquirir sus décimos en administraciones donde ya se han entregado grandes premios. Madrid es uno de los mejores ejemplos de este último fenómeno.

La capital concentra una enorme venta de lotería y algunos establecimientos se han convertido prácticamente en destinos navideños. Cada diciembre llegan compradores de otros puntos de España que aprovechan una visita a Madrid para llevarse uno o varios décimos. También es habitual compartir participaciones entre familiares, compañeros de trabajo o grupos de amigos, lo que hace que un mismo número pueda terminar repartido entre muchas personas. En este contexto, Tetuán cuenta con una característica que juega a su favor: es una zona residencial, comercial y de oficinas al mismo tiempo.

Por sus calles pasan diariamente miles de personas y la presencia de numerosos puntos de venta multiplica el número de décimos que se distribuyen. Sin embargo conviene recordar de nuevo que la Lotería de Navidad es un juego de azar. Un décimo comprado en Tetuán tiene exactamente las mismas posibilidades de resultar premiado que otro adquirido en Sol, Chamberí, cualquier municipio de Madrid o cualquier otra localidad española.