Los chinos coinciden: el truco infalible para arrasar el día de la Lotería de Navidad

A medida que se acerca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, millones de españoles empiezan a buscar el décimo que podría cambiarles la vida. Algunos recurren a fechas especiales, números que han terminado en premio en otras ocasiones o administraciones famosas por repartir grandes cantidades. Sin embargo, entre las estrategias que vuelven a circular cada año destaca el conocido como «truco chino», una fórmula que pretende utilizar las matemáticas para aumentar las posibilidades de obtener un premio. Aunque su nombre despierta curiosidad, no se trata de un secreto milenario ni de una técnica que garantice ganar. Su planteamiento tiene que ver con la diversificación de las apuestas y con entender cómo funcionan las probabilidades.

En qué consiste realmente el llamado truco chino

La estrategia consiste en estudiar las características de cada sorteo antes de invertir dinero. En lugar de concentrar todo el presupuesto en una única combinación, se busca repartir las apuestas entre diferentes números y valorar cuántas posibilidades existen de conseguir alguno de los premios disponibles. Esta filosofía guarda cierta relación con las estrategias matemáticas utilizadas por jugadores profesionales, aunque no existe una fórmula única y reconocida internacionalmente con el nombre de «truco chino». ￼

También hay un componente cultural relacionado con la elección de números. En China, por ejemplo, el 8 está tradicionalmente asociado con la fortuna y la prosperidad, mientras que el 4 suele relacionarse con la mala suerte. Un estudio sobre el comportamiento de los jugadores de lotería chinos identificó precisamente esa preferencia por determinadas cifras. Sin embargo, estas creencias no modifican las probabilidades matemáticas de que una combinación resulte premiada. ￼

¿Se puede aplicar a la Lotería de Navidad de 2026?

El Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre de 2026 contará con 205 series de 100.000 números, según los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado. El ‘Gordo’ repartirá 400.000 euros por décimo, mientras que el conjunto del sorteo distribuirá 2.870 millones de euros en premios. ￼

En este escenario, comprar varios números diferentes sí aumenta las posibilidades de acertar el primer premio. Cada número tiene una probabilidad de entre 100.000 de conseguir el ‘Gordo’, independientemente de su terminación o de las veces que haya aparecido anteriormente. Por tanto, adquirir diez números distintos multiplica por diez las posibilidades respecto a comprar uno solo, aunque siguen siendo muy reducidas.

La conclusión es clara, ya que el supuesto truco chino puede servir como referencia para comprender la diversificación y las probabilidades, pero no permite anticipar qué número saldrá premiado. Tampoco es necesario gastar más dinero para participar en la tradición. La mejor precaución es establecer un presupuesto, no perseguir las pérdidas y recordar que ningún método garantiza ganar la Lotería de Navidad.