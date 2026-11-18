La Lotería de Navidad mueve cada año a millones de personas en España, pero también lo hace en el extranjero, si tenemos en cuenta que hay muchos españoles que viven fuera y pasan las fiestas lejos, pero han comprado su décimo, tal vez durante una visita y con ello van a poder formar parte también del sorteo del 22 de diciembre. La duda aparece sin embargo cuando lo que se quiere hacer es comprar directamente desde el extranjero: ¿es posible hacerlo a través de la página oficial?

La respuesta de Loterías y Apuestas del Estado depende de cómo se compre el décimo. SELAE establece unas condiciones muy concretas para jugar a través de internet, que no son las mismas que se aplican a un décimo adquirido previamente en una administración. También conviene tener cuidado con las páginas que venden lotería española desde otros países, ya que SELAE recuerda que sus únicos canales online oficiales son su web y sus aplicaciones.

¿Se puede comprar la Lotería de Navidad desde fuera de España?

Para comprar un décimo a través de la web oficial de SELAE es necesario registrarse. Y ahí aparece la principal limitación para quienes viven fuera de España. Loterías y Apuestas del Estado señala que, para evitar las apuestas transfronterizas, el usuario debe acreditar que reside en España. Sus condiciones de uso indican además que el portal está dirigido a ciudadanos españoles y residentes en territorio nacional y que no se autoriza el alta en otras situaciones.

No basta tampoco con conectarse mediante una dirección IP española desde otro país. SELAE dispone de un sistema de geolocalización y explica expresamente que, para registrarse, realizar nuevas apuestas o cargar dinero en la cuenta de juego, hay que ser residente en España y encontrarse físicamente en territorio español. La propia entidad advierte además de que puede limitar el acceso cuando detecte mecanismos empleados para esquivar ese bloqueo, como VPN, proxys o sistemas similares. Por tanto, utilizar una conexión que aparentemente proceda de España no convierte la compra en válida si el jugador se encuentra realmente en otro país.

Qué ocurre si compras el décimo en España y después viajas

La situación es distinta si el décimo se compró presencialmente antes de salir del país. En ese caso, viajar al extranjero no hace que deje de participar en el sorteo. Los décimos de la Lotería de Navidad adquiridos en las administraciones son documentos físicos y, si resultan premiados, habrá que conservar el original para solicitar el cobro. SELAE explica que un décimo comprado en papel debe presentarse para poder cobrar un premio, mientras que las compras realizadas en su canal online quedan registradas directamente en la cuenta del usuario.

Por eso, una persona que compre su número durante una estancia en España puede regresar después a su país y seguir participando con normalidad. Lo importante es guardar bien el décimo, ya que será el documento que acredite la participación si el número resulta premiado. La restricción de residencia que establece SELAE afecta especialmente al juego por internet. En la venta presencial, los juegos de SELAE están reservados a mayores de 18 años, una prohibición que también se controla en los establecimientos de su red comercial.

Cómo se cobra un premio si el décimo se compró en una administración

Si el décimo físico resulta premiado, SELAE distingue el procedimiento dependiendo de la cuantía. Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta de su red comercial, mientras que los premios considerados mayores deben tramitarse a través de las entidades financieras autorizadas. Actualmente las entidades colaboradoras son BBVA y CaixaBank. Y para poder cobrar un premio de este tipo es necesario presentar el décimo original y la documentación de identidad correspondiente. El banco también puede solicitar información adicional para cumplir las obligaciones relativas a prevención del blanqueo de capitales.

Hay otro detalle importante. SELAE señala expresamente que no es obligatorio ser cliente ni tener una cuenta abierta en la entidad financiera elegida para realizar el cobro. Tampoco pueden cobrar comisiones por efectuar este trámite. Si el décimo fue comprado a través de la web oficial, el funcionamiento es diferente. Los premios quedan vinculados a la cuenta del usuario y, dependiendo de la cantidad, se ingresan en la Lotobolsa o se solicita su cobro desde la propia página.

Cuidado con las páginas que venden décimos desde otros países

Encontrarse fuera de España y buscar en internet un número de la Lotería de Navidad puede llevar a páginas que ofrecen comprar décimos o participaciones en nombre del usuario. SELAE es bastante clara en este punto. La sociedad estatal asegura que no ha concedido licencias a terceros para comercializar sus productos a través de internet. Su web oficial y sus aplicaciones son los únicos canales online en los que garantiza que la apuesta queda registrada directamente en sus sistemas centrales.

Esto no significa que un décimo físico comprado previamente en España deje de ser válido cuando su propietario cruza la frontera. El problema está en intentar realizar una nueva compra online desde otro país a través del canal oficial, porque para hacerlo SELAE exige residencia en España y presencia física en territorio nacional.