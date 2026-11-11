11 del 11 de la ONCE: a qué hora sale el resultado, premios y cuánto cuesta cada décimo

Hoy es miércoles 11 de noviembre, y sabemos que es una fecha destacada ya que sabemos que es el día en que se va dar una huelga general en toda España. Sin embargo, al margen de esto, los que acostumbran a probar suerte con los sorteos de la ONCE, tienen una cita que no se pueden saltar, ya que se celebra el 11 del 11, que llega con uno de los premios más elevados que reparte la organización durante el año. Quienes tengan ya su cupón sólo tendrán que esperar unas horas para comprobar si esta vez la suerte ha caído de su lado.

El sorteo se celebra esta misma noche y el premio principal asciende a 11 millones de euros, aunque no es ni mucho menos el único. También se reparten otros 11 premios de un millón de euros y multitud de cantidades menores para quienes acierten el número, diferentes terminaciones o el reintegro. Cada cupón cuesta 6 euros y el resultado comenzará a conocerse esta noche así que si deseas saber toda la información, toma nota porque os contamos horario, premios y más sobre el sorteo 11 del 11.

A qué hora sale el resultado del 11 del 11 de la ONCE

Quienes tengan un cupón del 11 del 11 tendrán que esperar hasta esta noche para salir de dudas. El sorteo está previsto para las 21:25 horas de este miércoles 11 de noviembre, momento a partir del cual comenzarán a conocerse los números premiados. Y una vez terminado, los resultados se publicarán en la página oficial de JuegosONCE, donde además se puede utilizar el comprobador para introducir directamente el número del cupón. Es probablemente la forma más rápida de saber si existe algún premio, especialmente porque en este sorteo no conviene mirar únicamente la combinación que se lleva los 11 millones.

El 11 del 11 cuenta con varias categorías y premia también determinadas terminaciones. De modo que un cupón que no coincida con el primer número puede seguir teniendo premio. La ONCE publica tras el sorteo todas las combinaciones, incluidas las correspondientes a las extracciones adicionales. También es posible comprobar el resultado a través de los vendedores autorizados. En cualquier caso, lo aconsejable es guardar el cupón hasta haber revisado todas las categorías y no limitarse a comprobar las cinco cifras del premio principal.

Cuánto cuesta jugar al 11 del 11

Participar en el 11 del 11 cuesta 6 euros por cupón. Cada uno lleva un número de cinco cifras y una serie. Para conseguir el premio máximo deben coincidir ambos, mientras que otras categorías permiten obtener premios aunque únicamente se haya acertado el número o alguna de sus terminaciones.

Los cupones se pueden comprar todavía, y durante todo el día, a los vendedores autorizados de la ONCE y también por internet a través de JuegosONCE. En este último caso, el funcionamiento es distinto al del cupón físico, ya que la participación queda vinculada a la cuenta del usuario y los posibles premios se gestionan desde ella. La fecha no es casual. El sorteo nació el 11 de noviembre de 2011, es decir, el 11/11/11, y desde entonces el número 11 ha quedado ligado tanto a su nombre como a algunos de sus principales premios. Quince años después, continúa celebrándose cada mes de noviembre.

Qué premios reparte el 11 del 11 de la ONCE

La cantidad que atrae todas las miradas es la del primer premio. El cupón que tenga las cinco cifras y la serie de la extracción principal recibirá 11 millones de euros. Pero durante el sorteo se realizan además otras once extracciones que pueden convertir también en millonarios a sus propietarios. En concreto, se conceden 11 premios de un millón de euros para los cupones que coincidan en número y serie con cada una de esas extracciones adicionales. A partir de ahí empiezan las categorías que no exigen acertar la serie.

El sorteo contempla 119 premios de 50.000 euros para las cinco cifras del número principal y 1.309 premios de 2.000 euros vinculados a los números de las once extracciones adicionales. Después están las terminaciones, que hacen que el número total de premiados aumente considerablemente. Se reparten premios de 1.200 euros para quienes coincidan en las cuatro últimas cifras, 120 euros para las tres últimas y 12 euros cuando coinciden las dos últimas. Y por último están los reintegros de 6 euros. En total, la organización anuncia más de un millón de premios para este sorteo especial, aunque naturalmente la inmensa mayoría corresponde a estas cantidades más pequeñas.

Cómo comprobar y cobrar un premio del 11 del 11

Cuando termine el sorteo de esta noche, JuegosONCE publicará tanto el número ganador de los 11 millones como las once extracciones correspondientes a los premios de un millón de euros. A continuación aparecerán también el resto de categorías y terminaciones. Quienes hayan comprado su participación por internet podrán comprobarla directamente en su cuenta. En las compras realizadas a través de un vendedor, bastará con acudir a un punto autorizado o utilizar el comprobador que ofrece la propia ONCE introduciendo los datos del cupón.

La forma de cobrar dependerá de la cantidad conseguida. Los premios de menor importe pueden abonarse a través de los canales habituales de la organización, mientras que los de mayor cuantía requieren acudir a las entidades financieras colaboradoras. Hasta entonces toca guardar bien el cupón. A las 21:25 horas comenzará el sorteo en el que, al menos durante unos minutos, muchos estarán pendientes de esas cinco cifras y de la serie para comprobar si este 11 de noviembre termina siendo el día en el que se convierten en millonarios.