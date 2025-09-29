Día de la Hispanidad 2025: Desfile Militar en Madrid

Madrid se prepara para celebrar el Día de la Hispanidad, una de las fechas más señaladas en el calendario nacional, con una programación que se desarrollará entre el 3 y el 12 de octubre. La ciudad se llenará de propuestas culturales, artísticas y festivas.

Este año, Argentina será el país invitado, lo que refuerza el carácter transatlántico de esta conmemoración. La agenda contempla más de 150 actividades gratuitas pensadas para todos los públicos, que se repartirán en escenarios tan emblemáticos como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol o el Puente del Rey, a los que se suman dos nuevos espacios: la Plaza Colón y la Plaza de España.

Música, teatro, folclore, artes plásticas y literatura serán protagonistas de una programación diseñada para acercar la riqueza de la cultura hispana tanto a residentes como a visitantes. La ciudad se convertirá durante diez días en un punto de encuentro de tradiciones compartidas y expresiones artísticas diversas que te dejaré aquí.

El desfile militar, acto central del 12 de octubre

El momento más esperado de la jornada llegará el 12 de octubre con el desfile militar del Día de la Hispanidad. El acto comenzará a las 11:00 h y reunirá a más de 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El protocolo incluye la llegada de Sus Majestades los Reyes, a quienes se rendirán honores militares, seguidos de la revista y el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), que en esta edición desplegará la bandera del 10.º Aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Tras el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a quienes dieron su vida por España, será el turno de la Patrulla Águila, encargada de pintar el cielo con su tradicional pasada aérea. A continuación, se sucederán el desfile aéreo y el terrestre, antes de la despedida de los Reyes y el arriado de la enseña nacional.

La participación internacional también estará presente con la bandera del Eurocuerpo, portada por un oficial español y escoltada por suboficiales de Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Polonia. Como novedad, este año no habrá caballos en la parada militar, una decisión tomada para evitar el estrés que estos animales sufren durante el evento.

Datos del desfile militar

El desfile contará con un importante dispositivo de medios aéreos y terrestres. En total, participarán 35 aviones y 21 helicópteros en la exhibición aérea, mientras que el desfile motorizado incluirá 67 vehículos y 33 motocicletas.

El evento podrá seguirse en directo a través de RTVE, lo que permitirá que millones de espectadores disfruten del espectáculo sin necesidad de desplazarse a la capital. Esta retransmisión televisiva es ya una tradición.

El Día de la Hispanidad en Madrid no se limita al desfile. Junto a una programación que ofrece una agenda de actividades de acceso libre y perfecta para atraer a todo tipo de públicos, desde conciertos y representaciones teatrales hasta exposiciones y espectáculos folclóricos; con Argentina como país invitado, la música y la literatura del país sudamericano tendrán un papel especial, enriqueciendo la oferta cultural y reforzando los vínculos entre ambos países. Convirtiendo así a la capital en un escenario donde la diversidad cultural será la protagonista.

El Día de la Hispanidad en Madrid está lleno de tradición, memoria histórica y celebración compartida.