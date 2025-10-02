Yandel sinfónico Madrid 2026: precio de las entradas, fechas, horario y dónde es

Yandel uno de los artistas urbanos de mayor renombre, tiene marcada Madrid en su calendario para arrancar el 2026 por todo lo alto. El artista puertorriqueño actuará en la capital pero no viene con un concierto cualquiera, ni con la típica gira de reguetón que muchos esperarían. Esta vez trae bajo el brazo su proyecto más ambicioso, Yandel Sinfónico, un formato que mezcla sus temas de siempre con la fuerza de una orquesta en directo. Una mezcla inesperada entre lo urbano y lo clásico que, según prometen, dará lugar a un show muy distinto a lo habitual y que nadie se quiere perder.

Y es que la noticia de esta actuación sinfónica de Yandel, corrió como la pólvora entre sus seguidores españoles. En cuanto se abrió la primera fecha de enero, las entradas desaparecieron en cuestión de horas. Pero si te has quedado sin entrada tranquilo, porque la promotora ya ha anunciado un segundo día en el Movistar Arena. Algo que muchos agradecerán, porque había una larga lista de fans que se habían quedado con las ganas de verle interpretar canciones como Encantadora o Rakata con un sonido renovado. Este nuevo formato de concierto ya se ha probado con éxito en Estados Unidos y también viajará a Latinoamérica, pero en Europa todavía no se había visto nada parecido. Madrid será la primera y por el momento, única parada y eso lo convierte en un evento especial. Más que un concierto, parece una declaración de intenciones: Yandel no se conforma con repetir la fórmula que le ha labrado una carrera de éxito. Sigue buscando maneras de sorprender a sus fans y de ampliar los límites de un género que él mismo ayudó a llevar al mundo entero. ¿Te lo vas a perder?.

Cuándo es el concierto sinfónico de Yandel en Madrid

El calendario está marcado en rojo para los fans: 25 y 26 de enero de 2026. Ambas fechas tendrán lugar en el Movistar Arena de Madrid. La primera, como suele ocurrir con artistas de este nivel, se quedó sin localidades en cuestión de horas cuando las entradas se pusieron a la venta el pasado mes de septiembre. La segunda surgió precisamente como respuesta a esa demanda imparable, lo que demuestra el tirón que Yandel mantiene en nuestro país.

Horario del concierto sinfónico de Madrid

El arranque está previsto a las 21:00 horas, aunque conviene tener en cuenta que estos grandes espectáculos suelen mover a miles de personas. Dicho de otro modo: si se llega con el tiempo justo, lo más probable es encontrarse con colas en los accesos. El consejo más sensato y que seguro ya habrás hecho en otros conciertos, es acudir antes, aprovechar las zonas de restauración del recinto o simplemente entrar con calma y evitar prisas de última hora. Todo apunta a que será un show largo, con una puesta en escena muy cuidada, así que mejor ir sin agobios. Lo bueno es que todo el recinto será numerado, de modo que incluso las entradas en pista van con silla y no tendrás que correr a coger sitio, pero si deseas evitar colas largas, lo mejor es lo dicho: llegar con tiempo.

Entradas: precio y dónde comprar

Las entradas para el 25 de enero ya están agotadas, pero todavía nos queda la segunda opción, el 26 de enero, y no parece que vaya a durar demasiado. Los precios arrancan en los 45 euros en algunas zonas de grada, suben a 55 o 65 euros en sectores intermedios y alcanzan los 80 euros en pista con asiento numerado. Es decir, hay opciones para distintos bolsillos, pero la diferencia principal está en la cercanía al escenario.

Las entradas se pueden comprar de forma oficial en Ticketmaster y en la propia web del Movistar Arena. Es importante recalcarlo porque, como suele pasar con conciertos de alta demanda, aparecen reventas en internet con precios mucho más altos. Si de verdad se quiere asegurar la entrada, lo recomendable es acudir a los canales oficiales.

Dónde es y cómo llegar

El Movistar Arena de Madrid será el lugar donde se viva esta experiencia. Está situado en la Avenida de Felipe II, en pleno centro de la capital, una zona que prácticamente todo el mundo conoce por estar junto al WiZink Center. La ubicación no puede ser más práctica: bien comunicada, con metro, autobuses y hasta cercanías a pocos minutos.

El metro de Goya (líneas 2 y 4) deja a las puertas del recinto, o puedes bajarte en O’Donnell (línea 6) y la estación de Recoletos en Cercanías está a un paseo de diez minutos. Los autobuses de la EMT también tienen varias líneas que pasan por allí. Quienes decidan ir en coche encontrarán aparcamientos en las inmediaciones, aunque con la afluencia prevista lo más lógico será optar por el transporte público para evitar atascos y esperas.