Concierto de Dani Martín en Madrid 2025: descubre aquí las fechas, precios y cómo conseguir las entradas antes de que se agoten

Han pasado ya 25 años desde que Dani Martín empezara a llenar escenarios con sus canciones. Y ahora vuelve a hacerlo por todo lo alto con su gira 25 p*t*s años, un recorrido por toda su trayectoria que convertirá cada concierto en una auténtica fiesta de recuerdos. Y entre todas las ciudades que visitará, Madrid, su casa, no podía quedarse fuera y de hecho, será la ciudad con más fechas confirmadas de toda la gira, por lo que si quieres ir, te ofrecemos toda la información.

Dani Martín atraviesa una etapa especial. Tras más de dos décadas sobre los escenarios, sigue llenando recintos y agotando entradas allá donde va. Su energía en directo y esa forma tan suya de conectar con la gente confirman que continúa en plena forma. En esta gira no sólo canta las canciones que marcaron a toda una generación, también se da el gusto de mirar atrás y agradecer a quienes le han acompañado desde el principio. En Madrid se ha volcado por completo: diez conciertos repartidos entre noviembre y diciembre de 2025 en el Movistar Arena, que ya están generando auténtico furor. Las primeras fechas se llenaron casi al instante, y muchos fans siguen pendientes por si se liberan nuevas entradas. Todo apunta a que el final de año en la capital llevará su nombre, porque ver a Dani Martín en directo se ha convertido otra vez en una cita que nadie quiere perderse.

Entradas para Dani Martín en Madrid: precio y cómo comprar

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales de venta y parten desde 39 euros, dependiendo de la ubicación dentro del recinto. Hay zonas de pista, grada y también opciones premium con acceso anticipado o espacios reservados. Conviene comprar sólo en portales oficiales, ya que el propio artista ha advertido en más de una ocasión de los riesgos de adquirirlas en webs no autorizadas.

Si te quedas sin entrada, hay una opción interesante: apuntarte a la lista de espera oficial. Es habitual que se liberen nuevas localidades cuando se amplía el aforo o se añaden más fechas, como ya ha ocurrido con otras paradas de esta gira. En este caso, Madrid ha sido una de las ciudades donde la demanda ha superado todas las expectativas.

Dani Martín sabe que tiene un público fiel, y su equipo no descarta añadir alguna sorpresa de última hora. Pero por ahora, los diez conciertos de noviembre y diciembre serán el gran broche de oro de su tour de 2025.

Fechas del concierto de Dani Martín: qué día es y horarios

Madrid será el epicentro de la gira 25 p*t*s años. Las fechas confirmadas son: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de noviembre, y 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2025.

La hora de inicio de cada concierto, se espera que sea a partir de las 21:00 horas, aunque las puertas suelen abrir un par de horas antes. Llegar con tiempo es casi obligatorio: no sólo por el tráfico, también por el ambiente que se respira fuera del recinto. Estas serán además las últimas actuaciones del año antes de que la gira continúe en 2026 por otras ciudades españolas.

Dónde es el concierto de Dani Martín en Madrid

Los conciertos tendrán lugar en el Movistar Arena Madrid, en la calle San Enrique de Ossó, 8, dentro del distrito de Villaverde. El recinto, cuya capacidad que ronda las 15.000 personas, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los grandes directos de la capital, por su buena acústica y la facilidad de acceso desde cualquier punto de la ciudad.

Cómo llegar al Movistar Arena

El transporte público es la mejor opción para llegar al Movistar Arena. Te las damos a continuación, también en coche.

Ir en bus

Ir al Movistar Arena Madrid no tiene complicación, sobre todo si optas por el transporte público. Hay muchísimos autobuses que pasan por la zona —las líneas 2, 15, 21, 26, 28, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, 71, 143, 146, 152, 156 y 215, además de los exprés E2, E3, E4 y E5, y los circulares C1 y C2. En resumen: tienes opciones de sobra. Y si el concierto se alarga, también funcionan los búhos nocturnos (N3, N5, N6 y N7), así que volver a casa no será un quebradero de cabeza

Ir en Metro

El recinto está perfectamente comunicado por Metro. Las estaciones más cercanas son Goya (líneas 2 y 4), O’Donnell (línea 6) y Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9). Todas quedan a menos de diez minutos andando y conectan directamente con distintas zonas de Madrid, lo que hace que moverse hasta el concierto sea rápido y cómodo incluso en hora punta.

Dónde aparcar

Si decides ir en coche, hay varios aparcamientos públicos alrededor del recinto, sobre todo en las calles Alcalá, Jorge Juan o Narváez. El recinto tiene su parking en la calle Goya, 90 con 847 plazas, pero no pienses que podrás aparcar ya que si está abierto lo normal es que se llene de inmediato. Si quieres intentarlo, lo mejor es ir con bastante tiempo.

Cuánto dura un concierto de Dani Martín

Los conciertos de Dani Martín duran alrededor de dos horas, aunque en muchas ciudades se ha alargado más. No le cuesta improvisar, contar anécdotas o dejar que el público tome el protagonismo durante unos minutos.

Durante esas dos horas del concierto de Dani Martín, el público pasa por todas las emociones posibles. Desde la nostalgia de las canciones de El Canto del Loco hasta la madurez de sus temas más recientes. Es un viaje completo, tanto para quienes crecieron con él como para los que lo descubren ahora.

Qué canciones canta

El repertorio de la gira 25 p*t*s años es un auténtico homenaje a toda su carrera. Hay canciones que no podían faltar, como Volverá, Ya nada volverá a ser como antes, Puede ser, Son sueños o La suerte de mi vida, todas de su etapa con El Canto del Loco.

También incluye temas de su carrera en solitario, como Cero, Dieciocho, Carpe Diem, Una foto en blanco y negro o Volver a disfrutar, y como no, temas de su último disco, El último día de nuestras vidas.