Mallorca 1 Getafe 0, victoria de equipo

Quien quiera espectáculo que se vaya al circo, una frase atribuida a Javier Clemente, que la repitió, aunque su original pertenece a Fernando Alonso y no tenía nada que ver con el fútbol. Bueno, tampoco hubo mucho de eso en Son Moix porque aunque el objetivo de cualquier contienda siempre es ganar, ganar y ganar, como recordaba Luis Aragonés, en situaciones extremas como la que atraviesa el equipo de Arrasate no hay absolutamente nada más trascendente que el marcador.

Dadas las circunstancias no se puede pedir más a estos jugadores quienes, quizás en memoria de Javier Aguirre, se entregaron en cuerpo y alma, con la intensidad que se les ha pedido otras veces, a defender la ventaja adquirida cuando ninguno de los dos contendientes habían declarado sus intenciones. Nunca sabremos qué habría ocurrido de no adelantarse en estos minutos iniciales porque la desesperación fuerza reacciones que el pensamiento retarda. Curiosamente fue el anfitrión y no el forastero quien hizo las faltas, quien paró el juego, quien apenas salió de al cueva. Fue el vencedor quien robó algunas de las virtudes ajenas, traspasándole las propias.

El Getafe se pasó la mayor parte del tiempo reglamentario en terreno local, pero su único peligro partió de un disparo lejano, no sé si de Arambarri, que el discutido y discutible Bergström, rechazó al filo de lo imposible sin que ningún rematador atenta llegara antes al despeja de un defensa bermellón. Coqueteó el Mallorca con el peligro que amagaba la clásica rotura del cántabro que acude en demasía en busca de agua, pero siempre apareció otra virtud olvidada, la solidaridad en este caso, para achicar balones, no dudas.

Conscientes del terreno que se pisa, esa cola en la que no es fácil convivir, nadie pidió más. Ni siquiera al joven Virgili, la llave del contragolpe que Iglesias, su lateral, mantuvo a buen recaudo. Bien está lo que bien acaba, pues ni siquiera hubo que lamentar el vicegol marrado por Sergi Darder para poner distancia en el luminoso y menos pulsaciones en el corazón de los aficionados. Arrasate quería espectáculo, pero la propiedad prefiere circo. Es lo que hay.