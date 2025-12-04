En los años 80 no faltaba en ninguna cena de Nochebuena española: hoy es una receta caída en el olvido

La cena de Nochebuena es una de las más esperadas en todo el mundo. Entre familia y regalos, pasa a ser una festividad que rompe el ritmo del año y que invita a reconectar. En esa época salen recetas que estaban escondidas en el recetario y que formaron parte de la memoria de miles de casas españolas.

Hay una en especial que destaca por ser sencilla y sabrosa. Si bien en los años 80 no faltaba en ningún hogar, hoy en día apenas se tiene en cuenta, pues ha sido reemplazada por tablas con quesos o chorizo, aperitivos precocinados o ensaladas más sofisticadas.

Este es el plato que no faltaba en ninguna cena de Nochebuena española de los 80

En aquella década, el cóctel de gambas era la opción segura de entrante navideño. Se servía en la mesa con su copa alta, la lechuga finísima en el fondo y las gambas alrededor colgando, que no sólo le daban presencia sino que decoraban por sí solas. Era fácil de preparar, quedaba elegante y tenía ese punto de lujo accesible que entonces marcaba la diferencia.

Lleva gambas bien cocidas, una salsa rosa suave y un toque ligeramente dulce. Además, en los 80 la presentación importaba; servir un cóctel de gambas en una copa de cristal dejaba claro que la noche era especial.

Por otro lado, la salsa rosa también era muy usada en el país. Se utilizaba para huevos rellenos, para decorar ensaladas y para dar un toque más «moderno» a platos fríos.

Cómo hacer un cóctel de gambas como en los años 80

La receta no es complicada, pero sí hay que prepararla con calma para que sepa igual que como lo haría una abuela en los años 80. El secreto está en la gamba en su punto y en una salsa rosa casera que no quede pesada.

Ingredientes:

500 g de gambas o langostinos cocidos.

cocidos. Un cogollo o lechuga iceberg.

Salsa rosa casera: mayonesa, kétchup, un chorrito de zumo de naranja o limón y un toque de coñac.

Opcionales: piña en dados, surimi, aguacate.

Preparación:

Cocer las gambas si vienen crudas. Dos minutos en agua con sal bastan. Se enfrían con hielo y se pelan, dejando algunas enteras para decorar.

La salsa se mezcla a mano: mayonesa, kétchup, un poco de zumo y una cucharadita de coñac.

La lechuga se pica muy fina y se coloca en el fondo de las copas.

En un bol se mezclan las gambas troceadas con la piña o el surimi, si quieres añadirlos.

Se añade la salsa y se remueve con suavidad.

Se reparte en copas y se decoran con las gambas enteras y una rodaja de limón.

Mejor servirlo frío, después de un rato en la nevera.

Con qué se puede acompañar este clásico de los 80 en Nochebuena

Lo más típico son las tostaditas de pan melba, los crackers salados o unos biscotes sencillos que sirven para untar. También va muy bien un pan crujiente recién cortado.

Después del entrante encajan platos como un cordero asado, una lubina al horno o un pavo relleno. En bebida, funciona de maravilla un vino blanco frío, un cava o una lager suave, que no opaque el sabor de la salsa rosa.