Así se hacen unas gambas perfectas: Dani García, chef con 3 estrellas Michelin, avisa para esta Navidad

Se acercan las fechas navideñas, momento de reuniones e ilusión. En ellas, el marisco cobra un papel importante para las cenas de Nochebuena o Nochevieja. Si buscas la manera perfecta de cocinar tus gambas a la plancha jugosas y sabrosas, Dani García, chef con más de una estrella Michelin, tiene la clave. En un vídeo compartido a través de su TikTok, el andaluz revela sus trucos más importantes.

La principal recomendación de Dani García con la que todo el mundo se equivoca

«En unas buenas gambas a la plancha poner aceite está terminantemente prohibido. Hay que tapar con papel de aluminio para crear vapor y respetar su sabor natural», asegura García. La idea no tiene misterio, pero marca la diferencia. Al hacer las gambas sin aceite y taparlas con el papel de aluminio, se cocinan con su propio vapor y quedan en su punto justo.

Esto sorprende a todos aquellos que se visten de cocineros durante las fechas navideñas. El secreto de unas gambas bien hechas no está en condimentarlas ni en el aceite, sino que está en la temperatura y en el punto de cocción, provocando que se cocinen con su sabor natural. Con este truco, Dani García consigue que las gambas mantengan toda su jugosidad, su sabor tan característico y una textura que se deshace en la boca.

La receta de Dani García paso a paso y sus ingredientes

Los ingredientes no tienen ningún misterio:

Gambas blancas

Gambas rojas

Cigalas

Sal semigruesa

Una vez tengas todos los ingredientes, tendrás que seguir estos pasos si quieres que te quede una receta Michelin:

1. Calienta la plancha

Pon una sartén o plancha al fuego y súbelo al máximo. Es importante que esté muy caliente antes de incorporar las gambas, así se doran al instante y mantienen todo su jugo.

2. Coloca las gambas correctamente

Distribuye las gambas sobre la superficie sin añadir aceite ni mantequilla. Sitúalas con la cabeza orientada hacia la parte central de la sartén, donde la temperatura suele ser más elevada.

3. Genera un cocinado al vapor

Cubre las gambas con un trozo de papel de aluminio, ajustándolo bien para que retenga el vapor. Esto favorece una cocción homogénea y evita que se sequen, dejando la carne jugosa.

4. Dóralas por ambos lados

Déjalas cocinar durante aproximadamente minuto y medio por cada cara. Estarán en su punto cuando la cáscara adquiera un color naranja intenso y la carne se vea firme.

5. Sazona y sirve

Retíralas del fuego, espolvorea sal gruesa y sírvelas de inmediato. Si lo deseas, puedes añadir un toque de limón o acompañarlas con una mayonesa suave aromatizada con ajo y limón.

Otras recetas para la Navidad 2025: se pueden preparar con antelación