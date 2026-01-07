Estofado de ternera en Thermomix: receta tradicional y sabrosa

El estofado de ternera es uno de esos platos de cuchara que nunca pasan de moda. Reconfortante, aromático y lleno de sabor, es perfecto para los meses fríos o para cuando apetece una comida casera de las de siempre. Prepararlo en Thermomix facilita mucho el proceso, ya que permite controlar tiempos y temperaturas sin renunciar al resultado tradicional: una carne tierna y una salsa bien ligada.

La ternera es una carne muy versátil que admite múltiples elaboraciones. Desde recetas melosas como las carrilleras ternera vino hasta opciones rápidas como el lomo ternera plancha, cada corte tiene su momento. Para el estofado, lo ideal es elegir piezas gelatinosas que soporten bien una cocción larga, como la aguja, la espaldilla o el morcillo.

Ingredientes para un estofado clásico en Thermomix

800 g de ternera para estofar en dados

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

2 zanahorias

1 tomate maduro o triturado

50 ml de aceite de oliva virgen extra

100 ml de vino tinto

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

300 ml de caldo de carne o agua

Elaboración paso a paso

Pon en el vaso de la Thermomix la cebolla, los ajos y el aceite. Trocea 5 segundos a velocidad 5 y sofríe 10 minutos, 120 ºC, velocidad 1. Añade la zanahoria en rodajas y el tomate, y programa 5 minutos más a la misma temperatura. Incorpora la carne salpimentada, el pimentón y el vino tinto, y rehoga 5 minutos, 120 ºC, giro inverso y velocidad cuchara, sin cubilete para que evapore el alcohol. Añade el caldo y el laurel, tapa y cocina 45–50 minutos, 100 ºC, giro inverso y velocidad cuchara. El resultado será un estofado tierno y con una salsa profunda y sabrosa.

Acompañamientos y variantes

Este estofado combina de maravilla con patatas, pero también con recetas clásicas como el arroz ternera, ideal para aprovechar la salsa. Si te gustan las carnes muy melosas, puedes adaptar esta receta usando técnicas similares a las del morcillo ternera olla rápida, ajustando tiempos para que quede aún más jugosa.

La ternera permite muchas alternativas según el momento y el método de cocción. Para comidas más rápidas o informales, opciones como el entrecot ternera brasa o el solomillo ternera freidora son perfectas. Incluso recetas menos habituales, como el bistec hígado ternera, demuestran lo amplia que es la cocina con esta carne.

Consejos para un estofado perfecto

El secreto está en respetar los tiempos y no tener prisa. Aunque Thermomix agiliza el proceso, una cocción lenta es clave para que la ternera quede tierna y la salsa gane cuerpo. De un día para otro, el estofado está incluso mejor, ya que los sabores se asientan. Sirve caliente y acompaña con pan para no dejar ni rastro de la salsa.

Este estofado de ternera en Thermomix es una receta básica que siempre funciona, ideal para disfrutar de la cocina tradicional con la comodidad de la tecnología actual.