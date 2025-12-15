Redondo de ternera al horno de Arguiñano: receta jugosa y perfecta para celebraciones

El redondo de ternera al horno de Arguiñano es una de esas recetas clásicas que nunca fallan cuando se busca un plato elegante, sabroso y fácil de preparar para una comida especial. Ideal para celebraciones familiares, fiestas o comidas de domingo, este asado destaca por su sabor suave y por la posibilidad de servirse tanto caliente como frío, lo que lo convierte en una opción muy práctica.

Esta propuesta sigue el estilo inconfundible del cocinero vasco: cocina sencilla, producto de calidad y explicaciones claras. Gracias a ello, esta carne al horno Arguiñano se convierte en una receta de redondo de ternera fácil, apta incluso para quienes no tienen mucha experiencia con asados.

Ingredientes necesarios

Para preparar este redondo de ternera al horno receta, necesitarás:

1 redondo de ternera de 1,2–1,5 kg

2 cebollas

2 zanahorias

4 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

Caldo de carne

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Hierbas aromáticas (laurel, tomillo o romero)

Con estos ingredientes básicos se logra un redondo de ternera jugoso, con una salsa suave y aromática.

Redondo de ternera paso a paso

Comienza salpimentando el redondo y dorándolo en una cazuela amplia con aceite caliente. Este paso es clave para sellar la carne y conservar los jugos en el interior. Una vez bien dorado por todos los lados, retíralo y resérvalo. En la misma cazuela sofríe las cebollas en juliana, las zanahorias en rodajas y los ajos enteros ligeramente machacados. Cuando estén bien pochados, vuelve a colocar la carne, riega con el vino blanco y deja reducir unos minutos. Añade un poco de caldo, tapa la cazuela y lleva al horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 70–90 minutos, regando la carne de vez en cuando con su propio jugo. Al terminar la cocción, deja reposar el redondo unos minutos antes de cortarlo en lonchas finas. Tritura la salsa si se desea más fina. El resultado es un redondo de ternera paso a paso perfectamente cocinado, tierno y lleno de sabor.

Consejos para que quede siempre jugoso

Uno de los trucos de Arguiñano es no pasarse con la temperatura y respetar el tiempo de reposo. Además, si el redondo se prepara con antelación, gana aún más en sabor. Al día siguiente, la carne está más asentada y la salsa más ligada.

Si te gustan las variantes, puedes probar un redondo de ternera al horno con otros aromáticos, o versiones más elaboradas como el redondo de ternera al Oporto, ideal para ocasiones muy especiales.

Otras formas de preparar el redondo

Este corte admite múltiples preparaciones. Para quienes prefieren platos con más salsa, es interesante el redondo de ternera en salsa o el redondo de ternera guisado. Si buscas rapidez, el redondo de ternera en olla exprés es una excelente alternativa.

También existen versiones rellenas, como el redondo de ternera relleno, y opciones con otras carnes, como el redondo de pavo en salsa, más ligera pero igualmente sabrosa.

En definitiva y como hemos visto, se trata de un clásico que siempre triunfa en la mesa.