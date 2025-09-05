Redondo de ternera en salsa: receta tradicional paso a paso

El redondo de ternera en salsa es uno de esos platos que saben a domingo en casa, a reunión con la familia y a pan recién cortado para mojar. No es una receta complicada, pero sí de esas que requieren paciencia, porque el secreto está en la cocción lenta. Al final, la recompensa es un guiso lleno de sabor y una carne que se deshace en la boca.

Un poco sobre el plato

El redondo es un corte magro de la ternera que, cocinado de forma rápida, puede resultar algo seco. Por eso, en la cocina tradicional española se optó por estofarlo despacio en salsa, acompañado de verduras y buen vino. El resultado es un plato humilde, sabroso y perfecto para preparar con antelación, porque incluso mejora de un día para otro.

Ingredientes (6 personas)

1,2 kg de redondo de ternera

2 cebollas grandes

2 zanahorias

3 dientes de ajo

1 puerro (solo la parte blanca)

200 ml de vino blanco seco

500 ml de caldo de carne o verduras

50 ml de aceite de oliva virgen extra

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo o romero

Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

Dorar la carne. Empieza salpimentando el redondo. Pon aceite en una cazuela amplia y séllalo por todos los lados hasta que quede dorado. Ese dorado es lo que luego dará un sabor increíble a la salsa. Reserva. El sofrito. En el mismo aceite, añade la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos, todo bien picado. Sofríe a fuego medio hasta que estén tiernos y con un punto dorado. El vino. Sube el fuego, vierte el vino blanco y deja que burbujee un par de minutos para que pierda el alcohol. Rasca el fondo de la cazuela con una cuchara de madera para recuperar todo el sabor. Cocción lenta. Devuelve la carne a la cazuela, añade las hierbas aromáticas y cúbrelo con el caldo. Baja el fuego y deja cocinar tapado durante hora y media, con un hervor muy suave. La salsa. Cuando la carne esté tierna, retírala y tritura las verduras con el líquido de cocción hasta obtener una salsa fina y espesa. Corrige de sal y pimienta. Servir. Corta la carne en lonchas y cúbrelas con la salsa caliente. Acompaña con patatas, arroz o unas verduras al vapor.

Calorías aproximadas

Ternera (1,2 kg): ~1.800 kcal

Aceite de oliva (50 ml): ~450 kcal

Vino blanco (200 ml): ~150 kcal

Caldo (500 ml): ~50 kcal

Verduras: ~200 kcal

Total de la receta: 2.650 kcal aprox.

Dividido entre 6 raciones, cada plato aporta unas 440 kcal, sin contar la guarnición.

¿Por qué merece la pena hacerlo?

Porque es un plato que nunca falla: sabroso, nutritivo y con ese punto casero que no se olvida. Además, lo mejor es que al día siguiente está todavía más rico, cuando la salsa ha reposado y se ha vuelto más intensa. Si buscas un guiso que reúna a todos alrededor de la mesa y que deje un recuerdo de cocina de siempre, el redondo de ternera en salsa es una apuesta segura.