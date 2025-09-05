Redondo de ternera en salsa: receta tradicional paso a paso
Receta de redondo de ternera en salsa, un clásico jugoso y lleno de sabor para disfrutar en familia. Anota el paso a paso.
Carrilleras de ternera en salsa al vino
Filetes de ternera en salsa de vino blanco
Morcillo de ternera en olla rápida
El redondo de ternera en salsa es uno de esos platos que saben a domingo en casa, a reunión con la familia y a pan recién cortado para mojar. No es una receta complicada, pero sí de esas que requieren paciencia, porque el secreto está en la cocción lenta. Al final, la recompensa es un guiso lleno de sabor y una carne que se deshace en la boca.
Un poco sobre el plato
El redondo es un corte magro de la ternera que, cocinado de forma rápida, puede resultar algo seco. Por eso, en la cocina tradicional española se optó por estofarlo despacio en salsa, acompañado de verduras y buen vino. El resultado es un plato humilde, sabroso y perfecto para preparar con antelación, porque incluso mejora de un día para otro.
Ingredientes (6 personas)
Preparación paso a paso
- Dorar la carne. Empieza salpimentando el redondo. Pon aceite en una cazuela amplia y séllalo por todos los lados hasta que quede dorado. Ese dorado es lo que luego dará un sabor increíble a la salsa. Reserva.
- El sofrito. En el mismo aceite, añade la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos, todo bien picado. Sofríe a fuego medio hasta que estén tiernos y con un punto dorado.
- El vino. Sube el fuego, vierte el vino blanco y deja que burbujee un par de minutos para que pierda el alcohol. Rasca el fondo de la cazuela con una cuchara de madera para recuperar todo el sabor.
- Cocción lenta. Devuelve la carne a la cazuela, añade las hierbas aromáticas y cúbrelo con el caldo. Baja el fuego y deja cocinar tapado durante hora y media, con un hervor muy suave.
- La salsa. Cuando la carne esté tierna, retírala y tritura las verduras con el líquido de cocción hasta obtener una salsa fina y espesa. Corrige de sal y pimienta.
- Servir. Corta la carne en lonchas y cúbrelas con la salsa caliente. Acompaña con patatas, arroz o unas verduras al vapor.
Calorías aproximadas
Ternera (1,2 kg): ~1.800 kcal
Aceite de oliva (50 ml): ~450 kcal
Vino blanco (200 ml): ~150 kcal
Caldo (500 ml): ~50 kcal
Verduras: ~200 kcal
Total de la receta: 2.650 kcal aprox.
Dividido entre 6 raciones, cada plato aporta unas 440 kcal, sin contar la guarnición.
¿Por qué merece la pena hacerlo?
Porque es un plato que nunca falla: sabroso, nutritivo y con ese punto casero que no se olvida. Además, lo mejor es que al día siguiente está todavía más rico, cuando la salsa ha reposado y se ha vuelto más intensa. Si buscas un guiso que reúna a todos alrededor de la mesa y que deje un recuerdo de cocina de siempre, el redondo de ternera en salsa es una apuesta segura.