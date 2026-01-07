Salsa cheddar en Thermomix: receta cremosa y fácil

La salsa cheddar en Thermomix es una de esas elaboraciones que, una vez pruebas en casa, ya no quieres volver a comprar preparada. Cremosa, intensa y muy fácil de hacer, resulta perfecta para acompañar nachos, patatas, carnes, hamburguesas o incluso verduras. Además, al prepararla tú mismo puedes ajustar el punto de sal, la textura y el sabor del queso según tus preferencias.

Por qué hacer salsa cheddar en Thermomix

La Thermomix facilita muchísimo el proceso, ya que permite controlar la temperatura y mezclar de forma constante sin riesgo de que la salsa se pegue o se corte. En pocos minutos se obtiene una crema suave y homogénea, ideal para quienes buscan resultados rápidos sin complicarse. Si te gusta experimentar en la cocina, esta salsa puede sumarse a tu repertorio de salsas fáciles que solucionan cualquier comida.

Ingredientes necesarios

Para una salsa cheddar básica y equilibrada necesitarás:

200 g de queso cheddar rallado

200 ml de leche entera

20 g de mantequilla

20 g de harina

Sal al gusto

Pimienta negra o mostaza (opcional)

Usar un cheddar de buena calidad marcará la diferencia en el sabor final. También puedes mezclarlo con otros quesos si buscas un perfil más suave.

Cómo hacer salsa cheddar en Thermomix

Coloca la mantequilla en el vaso y programa 2 minutos, 90 ºC, velocidad 2. Añade la harina y cocina 2 minutos más a la misma temperatura para eliminar el sabor crudo. Incorpora la leche, la sal y la pimienta, y cocina 5 minutos, 90 ºC, velocidad 4. Cuando la mezcla esté espesa, añade el queso cheddar y mezcla 2 minutos a velocidad 4, sin temperatura, hasta que se funda por completo. El resultado debe ser una salsa lisa y brillante.

Si la quieres más líquida, basta con añadir un poco más de leche y mezclar unos segundos. Para una versión más intensa, puedes incorporar una pizca de pimentón o unas gotas de salsa picante.

Cómo usar la salsa cheddar

Esta salsa es especialmente popular con nachos y patatas fritas, pero sus usos van mucho más allá. Puedes emplearla como base para pizzas, sustituyendo a la clásica salsa pizza, o como acompañamiento para carnes a la plancha. También funciona muy bien en bocadillos calientes y hamburguesas, aportando cremosidad y un sabor potente.

Ideas para combinarla

La salsa cheddar puede convivir perfectamente con otras salsas clásicas en una mesa informal. Por ejemplo, junto a una salsa golf o una tradicional salsa menier, tendrás un abanico de opciones para distintos platos. En carnes más elaboradas, como un solomillo en salsa o un lomo de cerdo con piña, puede servirse en pequeñas cantidades como toque original.

Consejos para que quede perfecta

Es importante no sobrecalentar el queso, ya que podría perder cremosidad. Si vas a recalentar la salsa, hazlo a baja temperatura y removiendo. También puedes conservarla en la nevera durante dos o tres días en un recipiente hermético.

Una salsa versátil para cualquier ocasión

La salsa cheddar en Thermomix es rápida, adaptable y muy resultona. Igual que ocurre con una buena salsa de pollo, se convierte en un recurso práctico para transformar platos sencillos en propuestas más completas y apetecibles. Una receta fácil que siempre apetece repetir.