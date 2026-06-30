Esta salsa, también llamada Salsa Rosa o salsa de las mil islas, es un aderezo suave y delicioso que puede acompañar diversos platos. La salsa golf es muy fácil de preparar y, según cuenta su historia fue descubierta de una manera muy curiosa. Si bien hoy la encontramos sin problemas en cualquier supermercado, no nos costará conseguirla en casa, además de que facilita que cada cual adapte el sabor de acuerdo a su propio gusto.

¿Qué es la salsa golf?

La salsa golf casera es una emulsión fría a base de mayonesa y salsa de tomate o kétchup. ¿Cómo hacer salsa golf? En la receta de salsa golf se suele añadir diferentes especias, como orégano, mostaza o comino, las que sean del gusto personal de quien la elabora.

Origen de la salsa golf

Respecto a su origen, la historia narra que el premio Nobel de Química, Luis Federico Leloir, en el Club de Golf de Mar del Plata (Argentina), mezcló diversos ingredientes para comer los acostumbrados langostinos.

Una de las pruebas consistió en mezclar mayonesa con kétchup y un toque de salsa Tabasco, que fue la que más les agradó. En este entorno nació el nombre de salsa golf en este país. Otra de las versiones cuenta que alrededor de 1900 fue creada en Nueva Orleans.

Lo cierto es que actualmente existen diversas versiones de esta salsa, a la que se incorporan otros ingredientes, pero siempre resulta exquisita para acompañar diferentes platos. Es ideal para mariscos, sándwiches, cocteles o ensaladas; también se usa para aperitivos, entremeses y tapas.

Ingredientes para hacer salsa golf

1 taza de mayonesa o mayonesa casera

2 cucharadas de kétchup o salsa de tomate

½ cucharadita de mostaza Dijon o mostaza suave

Gotas de limón

Gotas de salsa inglesa

Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer salsa golf paso a paso

En primer lugar, en un bol colocar la mayonesa. A continuación, añadir poco a poco las cucharadas de kétchup (o salsa de tomate; se puede probar con ambos y decidir según el gusto). Remover bien para que se integren ambos ingredientes. Añadir sal y pimienta al gusto y mezclar. Tener en cuenta que la salsa golf tradicional sólo lleva los dos ingredientes anteriores. Pero resulta excelente integrando el resto. Por último, para darle un toque especial y delicioso, se añaden las gotas de limón, la salsa inglesa y la ½ cucharadita de mostaza. Estos ingredientes le otorgarán un sabor y textura especial y muy rica. Mezclar bien todo y conservar en la nevera hasta el momento de consumir.

Consejos para que la salsa golf nos quede perfecta

El secreto de la buena salsa golf está en el equilibrio; en cualquier caso, es necesario empezar con una buena mayonesa y añadir lentamente el kétchup hasta que la salsa adquiera el color y el sabor que se desee. Un toque más fresco del conjunto da un sabor que ayuda a audio las otras partes del todo.

Otro de los detalles importantes a tener en cuenta es que la salsa debe mezclarse y no batírsele en exceso; simplemente hay que remover la mezcla hasta que logre un color bien homogéneo y una textura cremosa. Si se presenta de forma anticipada para reposar unos 30 minutos en el frigorífico los sabores se terminarán de integrar.

Con qué acompañar la salsa golf

Mariscos y langostinos

Es probablemente la combinación más conocida. Langostinos cocidos, gambas, cigalas o incluso carne de centollo ganan frescura cuando se sirven con una salsa golf bien fría.

Ensaladas

Resulta ideal para ensaladas con marisco, aguacate, piña, pollo o palitos de cangrejo. Aporta cremosidad sin resultar demasiado intensa.

Bocadillos y sándwiches

También funciona muy bien como salsa para sándwiches vegetales, hamburguesas o bocadillos de pollo y pavo, donde añade un punto jugoso.

Patatas y aperitivos

Las patatas fritas, los nachos o unas verduras crujientes encuentran en la salsa golf un acompañamiento diferente a la mayonesa tradicional.

Carnes y pescados

Aunque suele asociarse al marisco, también combina con pescados a la plancha, pollo empanado o carnes blancas cocinadas a la parrilla.

Variantes de la salsa golf

Salsa golf picante

Añadir unas gotas de salsa picante, tabasco o una pizca de cayena transforma la receta en una versión con más carácter, perfecta para quienes disfrutan de sabores intensos.

Salsa golf con naranja

Un poco de zumo de naranja recién exprimido aporta un matiz cítrico muy agradable, especialmente cuando la salsa acompaña mariscos o ensaladas.

Salsa golf con coñac o brandy

Una pequeña cantidad de coñac o brandy, siempre bien integrada, proporciona profundidad de sabor y recuerda a algunas recetas clásicas de restauración.

Salsa golf ligera

Para reducir las calorías puede sustituirse parte de la mayonesa por yogur natural o mayonesa ligera. El resultado sigue siendo cremoso, aunque algo más suave.

Cómo conservar la salsa golf

Al contener mayonesa, debe mantenerse siempre refrigerada en un recipiente hermético. Preparada con mayonesa comercial suele conservarse en buen estado entre dos y tres días.

Conviene sacarla del frigorífico unos minutos antes de servir para que recupere parte de su cremosidad.

Preguntas frecuentes sobre la salsa golf

¿Qué diferencia hay entre salsa golf y salsa rosa?

La salsa rosa suele incluir ingredientes adicionales como zumo de naranja, brandy o salsa Worcestershire.

¿Cuánto dura la salsa golf casera?

Conservada en frío, suele mantenerse entre dos y tres días si está elaborada con mayonesa comercial.

¿Se puede congelar?

No es recomendable. Al descongelarse, la mayonesa puede separarse y perder su textura cremosa.

¿Qué mayonesa es mejor utilizar?

Una mayonesa de buena calidad, casera o comercial, siempre que tenga una textura firme y un sabor equilibrado.

¿Se puede hacer sin mostaza?

Sí. La mostaza es completamente opcional y muchas recetas tradicionales prescinden de ella.

¿Con qué platos combina mejor?

Especialmente con mariscos, ensaladas, pescados, bocadillos, patatas y aperitivos fríos.

¿Se puede preparar con antelación?

Sí. De hecho, prepararla media hora antes de servir suele mejorar el resultado, ya que los sabores se integran mejor y la salsa adquiere una textura más uniforme.

Aunque la puedes conseguir en el mercado, la salsa cocinada en casa siempre conserva un sabor especial ¡Anímate!