Salsa española casera: receta tradicional fácil y llena de sabor

Salsa española o ‘fondo oscuro’, es una salsa gourmet muy utilizada en la alta cocina, se llama española y sin embargo es una de las salsas básicas de la gastronomía francesa. Se elabora con una base de carne de ternera o de vaca. De esta salsa se derivan otras como la bordelesa o la salsa diabla. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos salsa al curry fácil. Hoy preparamos salsa española.

Salsa española, su historia

Salsas madre son aquellas que se usan a su vez para crear otras salsas, como la bechamel, la salsa de tomate, la salsa alemana o la salsa española. El origen de esta receta nos lleva siglos atrás en 1615, el 24 de octubre fecha de los esponsales del rey Luis XIII de Francia con la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III.

Para el banquete de la boda la futura reina trajo de España a sus cocineros que crearon distintos manjares entre ellos la salsa española, que quedó con ese nombre en la corte de Francia al ser sus artífices cocineros venidos de España. A la salsa en francés también se la llamaba demi gliace. Esta salsa, al igual que la bechamel o la veloute son clásicos en cualquier escuela de cocina.

Receta tradicional fácil y llena de sabor

Es una base clásica de la cocina tradicional, muy usada en carnes, guisos y platos de cuchara. Tiene sabor profundo, textura suave y ese punto tostado que la hace tan característica. Y lo mejor: puedes hacerla en casa sin necesidad de técnicas raras.

La salsa española, también conocida como “salsa oscura”, forma parte de las salsas madre de la cocina clásica. Se elabora a partir de un fondo oscuro, verduras y un roux (mezcla de harina y grasa).

Su sabor es intenso, ligeramente tostado, con matices que recuerdan a carne, verduras y especias. No es una salsa ligera, pero tampoco pesada si se hace bien.

Se suele usar para acompañar carnes rojas, carrilleras, albóndigas o incluso platos más elaborados.

Ingredientes básicos

No necesitas nada extraño. De hecho, probablemente tengas casi todo en casa.

1 litro de caldo de carne (mejor si es casero)

1 cebolla

1 zanahoria

1 puerro (opcional, pero recomendable)

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de mantequilla o aceite

1 cucharada de tomate concentrado

Sal y pimienta al gusto

Un chorrito de vino tinto (opcional, pero le da un plus)

Cómo hacer salsa española paso a paso

Aquí es donde está la clave. No tiene dificultad real, pero sí requiere paciencia.

Primero, pica bien las verduras. No hace falta que queden perfectas, porque luego se van a triturar o colar. En una sartén o cazuela amplia, añade la mantequilla o el aceite y sofríe la cebolla, la zanahoria y el puerro a fuego medio. Sin prisa. Esto es importante. Cuando empiecen a dorarse, añade el tomate concentrado y mezcla bien. Ese toque potencia mucho el sabor final. Ahora llega el momento del roux. Incorpora la harina y remueve constantemente durante unos minutos. Tiene que tostarse ligeramente, pero sin quemarse. Si te pasas, amargará. Poco a poco, añade el caldo caliente mientras remueves. Hazlo sin prisas para evitar grumos. Aquí es donde la salsa empieza a tomar forma. Si quieres, puedes añadir un chorrito de vino tinto y dejar que evapore el alcohol. Después, deja cocinar a fuego suave durante unos 20-25 minutos. Verás cómo espesa poco a poco. Para terminar, puedes colarla o triturarla, según la textura que prefieras. Ajusta de sal y pimienta… y listo.

Consejos que marcan la diferencia

Hay pequeños detalles que cambian bastante el resultado.

Por ejemplo, usar un buen caldo es fundamental. Si es casero, mejor. Si no, intenta elegir uno de calidad.

Si es casero, mejor. Si no, intenta elegir uno de calidad. Otro punto importante: el fuego. No tengas prisa . Una cocción lenta permite que los sabores se integren mejor.

. Una cocción lenta permite que los sabores se integren mejor. Y algo sencillo pero útil: remueve con frecuencia. Evitarás que se pegue y la textura será más fina.

¿Se puede guardar?

Sí, sin problema. Puedes guardarla en la nevera durante 3-4 días en un recipiente hermético. También se puede congelar, lo que viene genial si haces más cantidad.

De hecho, mucha gente prepara salsa española en lote y la va usando poco a poco.

Variaciones sencillas

Una vez que tienes la base, puedes adaptarla.

Por ejemplo:

Añadir champiñones para una versión más suave.

para una versión más suave. Incorporar hierbas como tomillo o laurel.

Reducirla más para conseguir una textura más densa.

No hace falta seguir una única versión. La receta admite cambios.

Un trozo de carne normal puede convertirse en algo mucho más interesante solo con añadir una buena salsa española.

Información básica de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: unas 120-150 calorías por ración (aprox.)

Tipo de cocina: española tradicional

Tipo de comida: salsa base / acompañamiento