Ni tomate ni pimienta: ésta es la receta original de la salsa brava que comes en las patatas de los bares

La receta original de la salsa brava que comes en las patatas de los bares es uno de los básicos que no puede faltar en tu cocina. Poder preparar esta tapa para tus invitados o simplemente darte un capricho es un placer en todos los sentidos. No tendrás que recurrir a las salsas ya preparadas. Son un elemento que pueden acabar siendo un error en muchos aspectos, ya que no tienen la capacidad de modificar este picante que es esencial.

Ni pimienta ni tomate

La salsa brava que hacemos en casa quizás sea la más rápida del mundo, una mezcla de kétchup y mayonesa con un toque de tabasco al gusto. No es una mala opción, si queremos una salsa en la que dipear las patatas, pero no es una salsa brava auténtica.

Esta es la receta original de salsa brava de las patatas de los bares

Ingredientes

200 g de tomate natural tamizado

Una punta o hueso de jamón

1 cebolla

4 dientes ajo

2 pimientos chiles o jalapeños

1 pimiento choricero

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de pimentón picante

Una pizca de comino

Aceite de oliva virgen extra

Preparación

Los pimientos chiles o jalapeños los puedes encontrar ya en cualquier supermercado, en caso de no encontrarlos los sustituiremos por guindillas. Comenzamos poniendo a remojo con 60 ml de agua tibia el pimiento choricero para que se hidrate, añadirle pimiento choricero al la salsa brava casera le da un sabor especial. En una cazuela añadimos aceite de oliva extra unos 80 ml. Pica la cebolla y los ajos y añade a la cazuela para que se vayan sofriendo. Añade la carne del pimiento choricero, la punta de jamón, el tomate tamizado, el pimentón y el comino. Dejar que se cocine a fuego lento durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, apagar el fuego, retirar el hueso de jamón y triturar la salsa con la batidora para dejarla con una textura fina.

Sólo te quedará preparar las patatas fritas, uno de los extras de esta receta que debe ser de buena calidad, peladas y cortadas al momento, para conseguir aquello que deseamos.

4 patatas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta (opcional)

Especias al gusto (páprika, ajo en polvo, romero, etc.)

Preparación