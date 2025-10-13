Ya es oficial: las mejores patatas bravas del mundo en 2025 están en un restaurante del centro de Madrid

Crujientes por fuera, un poco suaves por dentro, acompañadas de una salsa que pica lo justo, sin necesidad de acabar con el vaso de agua. Así es una patata brava perfecta. La combinación suena sencilla, pero conseguir ese equilibrio que te hace querer repetir hasta la última no es tan fácil como parece.

Este clásico se puede encontrar en bares, restaurantes, menús del día e incluso en locales más exclusivos por todo el país. Sin embargo, la mejor del mundo está en Madrid. Y no en un establecimiento cualquiera, sino uno que rompe con lo habitual y que, por estilo y propuesta, juega en otra liga.

Este es el restaurante que tiene las mejores patatas bravas del mundo

No es el típico bar castizo ni el gastrobar de diseño que abre sólo los domingos. Es un local que llama la atención por fuera y por dentro, con una puesta en escena imposible de ignorar.

El chef al frente, Javier Alfaro, ha ganado el VI Concurso Internacional de Patatas Bravas Palencia Brava 2025 con su creación: unas bravas que no se parecen a nada de lo que hayas probado antes.

La propuesta, bautizada como «Bravas Alocadas», tiene poco de tradicional. Las patatas no se cortan en cubos ni se sirven a cucharadas. Son bolitas de patata agria, confitadas en aceite de oliva con ajo y hierbas, y luego fritas hasta alcanzar ese punto exacto: doradas, crujientes, sin perder la suavidad interior.

Pero lo que realmente mejora el plato es la salsa. Una bomba de sabor con fondo de cocido, pimentón, chile chipotle, vinagre de Jerez y huesos de jamón. Potente, sabrosa y con ese punto justo de picante que no se hace pesado.

El plato ha convencido al jurado no sólo por el sabor, sino por cómo está pensado para barra: se puede servir rápido, se mantiene bien caliente y no pierde su gracia aunque se enfríe un poco. Por algo se ha llevado el primer premio entre 19 finalistas de toda España.

Además, es apto para todos los bolsillos: cuesta sólo 9 euros y puedes probarlo en el propio local, en la calle Cádiz 4, a un paso de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid.

Otros premios a la mejor patata brava de la edición 2025

Además del oro madrileño, el concurso ha repartido varios galardones que también merecen mención.

Segundo premio : Ariel Munguía, de Canfranc Express (Huesca, 1 estrella Michelin), con su receta Bravas desde 1928.

: Ariel Munguía, de Canfranc Express (Huesca, 1 estrella Michelin), con su receta Bravas desde 1928. Tercer premio: Alberto Villegas, del restaurante San Remo (Palencia), con Las Bravas del abuelo Isaac.

Y también hubo reconocimientos especiales:

Innovación : Álvaro Abad (Malaspina, Alicante) – Las bravas… ¡con las manos!

: Álvaro Abad (Malaspina, Alicante) – Las bravas… ¡con las manos! Estética : José Luis Martínez (Taberna & Media, Madrid) – Milhojas bravas de otoño

: José Luis Martínez (Taberna & Media, Madrid) – Milhojas bravas de otoño Mención del Jurado : Hernando e Inma (Vrutal Club, Madrid) – Vravas

: Hernando e Inma (Vrutal Club, Madrid) – Vravas Mención del Jurado Popular : Nil Aragonés (Lo Punyetero, Tortosa) – Nuestras Patatas Punyeteras

: Nil Aragonés (Lo Punyetero, Tortosa) – Nuestras Patatas Punyeteras Premio Alimentos de Palencia: de nuevo para Alberto Villegas, con Las Bravas del abuelo Isaac.

La gran final se celebró en el Hotel Rey Sancho de Palencia, con showcooking en vivo y retransmisión online. Un escaparate para que las bravas brillen.