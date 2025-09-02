Ni pastosa ni líquida: el truco de Karlos Arguiñano para hacer una salsa de tomate perfecta y sabrosa

Karlos Arguiñano sabe la forma de preparar una salsa de tomate perfecta y sabrosa. Un plus de buenas sensaciones que nos ayudará a descubrir lo mejor de una salsa de esas que combina con todo. Podremos mezclar nuestra salsa con casi cualquier base, por sí sola, con un poco de pan puede quedarnos una salsa de esas que impresionan en muchos sentidos. Es un buen básico que puede acabar siendo la mejor opción posible.

Es importante estar listos por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Habrá llegado el momento de apostar claramente por el detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Los libros que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que necesitamos cocinar un plus de buenas sensaciones. Una buena base es lo que nos enseña a preparar como un cocinero profesional, un Karlos Arguiñano que nos da los trucos necesarios para crear una buena salsa de tomate.

Ni líquida ni pastosa

La salsa de tomate parece una receta sencilla, pero quizás no lo sea, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días que tenemos por delante nos enfrentamos a un reto que tiene al tomate como especial protagonista.

Es un alimento con mucha agua que debemos empezar a cuidar para que nos quede de la mejor forma posible. Con una serie de novedades que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia esencial.

Una salsa pastosa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta. Una salsa pastosa no se mezcla bien con la base que tenemos en estos días, por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo esencial en estos días.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, en un cambio de detalle que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son días de apostar claramente por algo que nos acompañará en estos días en los que vamos con prisa y queremos descubrir lo mejor de una salsa de temporada.

Karlos Arguiñano tiene el truco para hacer una salsa de tomate perfecta

Una pizca de azúcar y de sal en casi partes iguales nos servirá para que el tomate nos quede perfecto. Con un equilibrio de sabores que debemos empezar a tener en cuenta y que realmente nos cambiará la vida por completo. Esa salsa ideal para un arroz con tomate y un huevo frito o para unos buenos macarrones, puede acabar siendo la mejor opción posible.

Te proponemos esta receta que puede acabar siendo una base sencilla y perfecta para cualquier plato de pasta:

Ingredientes:

2 kg de tomates pera

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 pimiento verde italiano

1 poquito de orégano

1 poquito de perejil fresco

1 cucharada de azúcar blanco

½ cucharada de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Cómo preparar la receta de salsa de tomate

Empezamos esta salsa con los tomates. En este caso la mejor opción son unos tomates pera que se utilizan específicamente para esta salsa, aunque podemos utilizar cualquiera que nos guste o tengamos en ese momento en la nevera. Escaldamos los tomates en agua hirviendo. Les haremos una cruz y los pondremos en el agua unos segundos. De esta forma se pelarán más fácilmente. Cuando estén pelados los troceamos y reservaremos. Seguimos con la cebolla, la pelaremos y picaremos muy fina para que se convierta en el fondo de la salsa. Lavamos los pimientos y los cortamos en trocitos que colocamos con la cebolla. Repetiremos la operación con los ajos, si no nos gusta demasiado este ingrediente podemos ponerle menos cantidad. En una olla ponemos aceite en cantidad, le incorporamos la cebolla, el pimiento y el ajo. Removemos un poco antes de ponerle el azúcar y la sal. Dejaremos que se pochen unos minutos. Cuando estén estos ingredientes blanditos le pondremos los tomates. Rectificaremos de sal y pimienta, son un ingrediente que suele aportar un dulzor especial. En ese momento le ponemos también la pimienta, el orégano y el perejil. Dejaremos que se cocinen a fuego lento durante una hora aproximadamente. Cuando esté lista la salsa la trituramos con la batidora directamente en la olla.

Tendremos lista una salsa casera que podremos congelar para tener siempre lista y crear platos deliciosos. Atrévete a probar unos espaguetis con esta salsa y un poco de queso, estarán increíbles, no necesitarás nada más para triunfar por todo lo alto.