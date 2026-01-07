Paté de mejillones en Thermomix: receta fácil, rápida y cremosa

El paté de mejillones en Thermomix es una de esas recetas que sorprenden por su sencillez y por el resultado tan cremoso que se obtiene en apenas unos minutos. Ideal para un aperitivo improvisado, una celebración especial o simplemente para tener algo rico en la nevera, este paté combina ingredientes fáciles con una elaboración rápida y sin complicaciones. Además, es una excelente alternativa a otros untables más clásicos.

Por qué preparar paté de mejillones en Thermomix

La Thermomix permite lograr una textura fina y homogénea sin esfuerzo, algo clave en este tipo de recetas. El sabor suave del mejillón, combinado con queso crema y un toque de acidez, da como resultado un paté equilibrado que gusta a casi todo el mundo. Si te gustan los patés de marisco, también puedes inspirarte en opciones como el Paté de gambas o el Paté de gambas y palitos de mar, igual de fáciles y resultones.

Ingredientes necesarios

Para preparar este paté necesitarás pocos ingredientes, fáciles de encontrar:

2 latas de mejillones en escabeche (mejor de buena calidad)

200 g de queso crema tipo untar

2 cucharadas del escabeche de los mejillones

1 lata pequeña de atún en aceite (opcional, para un sabor más intenso)

Pimienta negra al gusto

Un chorrito de zumo de limón (opcional)

Cómo hacer paté de mejillones en Thermomix

Escurre bien los mejillones, reservando parte del escabeche. Coloca todos los ingredientes en el vaso de la Thermomix y tritura durante unos 30 segundos a velocidad progresiva 5-7, hasta obtener una mezcla cremosa y sin grumos. Si te gusta una textura aún más fina, puedes programar unos segundos adicionales a velocidad alta. Prueba y ajusta de sal, acidez o pimienta según tu gusto. Después, pasa el paté a un cuenco, cúbrelo y deja reposar en la nevera al menos una hora antes de servir.

Consejos para que quede perfecto

Usar mejillones de buena calidad marca la diferencia. Si prefieres un sabor más suave, reduce la cantidad de escabeche o mezcla mejillones naturales con escabechados. Para una versión más ligera, puedes sustituir parte del queso crema por yogur griego. Y si buscas variar, este paté admite bien hierbas frescas como cebollino o perejil picado.

Cómo servirlo y con qué acompañarlo

Este paté de mejillones queda genial con tostadas, crackers, colines o pan de semillas. También puedes usarlo como relleno de volovanes o como base para canapés fríos. Si te gusta preparar diferentes opciones para una mesa de aperitivos, puedes combinarlo con clásicos como el Paté de jamón o el Paté de pollo, logrando un surtido muy completo.

Otras ideas de patés caseros

Si quieres salir de lo habitual, existen alternativas igual de fáciles y originales, como el Paté de castañas, ideal para otoño e invierno, o el Paté de zanahoria, perfecto para una opción vegetal. Todas estas propuestas forman parte de las mejores recetas de paté casero, ideales para preparar con antelación y disfrutar sin prisas.

El paté de mejillones en Thermomix demuestra que, con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, se puede preparar un aperitivo cremoso, sabroso y versátil que siempre queda bien.