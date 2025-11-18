Ni aceite ni sal: el sencillo truco del chef Dani García para hacer una tortilla de patata súper cremosa

Este sencillo truco del chef Dani García para hacer una tortilla de patata súper cremosa nos cambiará la vida. Este básico de la cocina española no puede llegar a la mesa de mejor forma. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo fácil que es cocinar este tipo de platos tradicionales que pueden acabar siendo las que nos saquen más de una lágrima de emoción. Son tiempos de poner sobre la mesa esos sabores auténticos, pero también baratos que tenemos en casa.

Una simple tortilla de patatas puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días en los que no sabemos que, hacer y simplemente nos apetecerá comer bien. De una forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante de una forma que nos dará mucho que pensar. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos en nuestras manos para poder conseguir un bocado o una cena rápida de esas que impresionan a primera vista. Si quieres seguir los consejos de un chef con estrella Michelin, este truco de Dani García te permitirá crear la mejor tortilla de patatas que hayas probado nunca.

Ni sal ni aceite

El aceite se ha convertido en uno de los ingredientes esenciales de nuestra casa, pero también uno de los que invertiremos más dinero. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que quizás tocará estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que tenemos por delante pueden ser esenciales.

Esta sal que es clave para darle sabor a la tortilla es un ingrediente muy personal que quizás deberemos empezar a tener en consideración de una forma que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Un giro radical que puede convertirse en un cambio importante que puede ser clave en estos días.

Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos afectará en estos días. Una novedad a la hora de preparar las tortillas de patata que llega de un chef importante, para hacer realidad ese sueño de una cremosidad máxima.

Este es el truco del chef Dani García para crear una tortilla cremosa

Crear una tortilla cremosa es posible con el truco del chef Dani García, podrás descubrir lo mejor de un bocado de esos que impresionan y que puede acabar siendo uno de los más deliciosos que hayas probado nunca. Un clásico que se reinventa para llegar a nuestra casa de la mejor forma posible.

Dani García afirma que uno de los elementos esenciales para conseguir una buena tortilla de patatas consiste en pochar bien las patatas hasta que lleguen al punto adecuado. Momento en el que cuando estén semi pochadas las pondremos en un bol y agregamos un poco más de aceite de oliva en crudo, una forma de hacerla mucho más cremosa.

Te proponemos una receta de esas que pueden quedar de lujo con una serie de ingredientes que seguramente tienes en casa y te servirá para hacer realidad un cambio que puede ser esencial en estos días de cenas rápidas y de sabores increíbles:

Ingredientes:

150 gramos de cebolleta fresca.

1 kg de patatas (variedad Monalisa).

500 ml de aceite de oliva virgen extra.

1 diente de ajo.

8 huevos.

6 cucharadas de aceite de pochado.

Sal al gusto.

Cómo preparar la tortilla de patatas del mejor chef de España