El desconocido truco que recomienda una frutería para conservar las castañas en la despensa durante meses

Con la llegada del otoño, las castañas se convierten en uno de los productos estrella de la temporada. Algunos se lanzan a prepararlas asadas en casa, mientras que otros prefieren comprarlas directamente. Pero en ambos casos hay un problema común: ¿Cómo conseguir que se conserven durante meses?

Las castañas son el fruto seco perfecto tanto para platos dulces como salados, pero el problema es que se estropean con facilidad. Por suerte, desde la frutería Frutas Andrés, han desvelado cuál es el mejor truco para conservarlas durante meses: la clave está en envasarlas al vacío en su propio jugo.

Desde Frutas Andrés aseguran que el envasado al vacío en su jugo es la técnica más segura para conservar las castañas en la despensa durante meses, sin que pierdan su sabor ni su textura.

Este truco ya lo hacía tu abuela, pero sigue funcionando. La clave está en que evita la humedad, la aparición de moho y el deterioro natural del fruto.

Puedes pensar que el proceso para guardarlas es complejo, pero la realidad es que resulta más sencillo de lo que parece. Lo primero de todo es esterilizar los tarros de cristal que se van a utilizar.

Lo siguiente que debes hacer es pelar las castañas retirando sólo la cáscara exterior y hervirlas unos minutos para eliminar la piel fina interior. Una vez limpias, colócalas en los tarros y rellénalas con el propio líquido de la cocción.

El último paso consiste en hervir los tarros al baño maría, cubiertos completamente de agua, hasta que se genere el vacío. Tras enfriarse, deja que se sequen y guárdalas en la despensa.

Por increíble que parezca, el resultado son unas castañas suaves, con todo su aroma intacto y listas para comer en cualquier momento. Aguantan mucho tiempo.

Cuánto tiempo aguanta la castaña si la envasas al vacío en su jugo

Según Frutas Andrés, las castañas envasadas al vacío pueden conservarse varios meses en perfectas condiciones, siempre que los tarros permanezcan bien cerrados y almacenados en un lugar fresco y seco.

Este sistema tiene una ventaja añadida: no requiere nevera o congelador ni añade conservantes artificiales, por lo que es ideal para quienes buscan una opción más natural.

Eso sí, ten en cuenta que al cocerlas, ya no podrás asarlas. En todo caso, son perfectas para prepararte un puré, una crema, una guarnición o hasta un postre.

Beneficios para la salud de comer castañas

Además de su inconfundible sabor, las castañas son uno de los alimentos más saludables. El motivo es la enorme cantidad de energía que aporta. Además tiene otras propiedades.

Por ejemplo, se trata de un fruto seco bajo en calorías y rico en fibra, lo que ayuda a combatir el estreñimiento y favorece el tránsito intestinal. También aportan minerales como el potasio, el hierro y el magnesio, esenciales para mantener una buena salud muscular y ósea.

Por todo ello, conservarlas de forma adecuada no sólo permite disfrutarlas durante todo el año, sino que ayuda a evitar el desperdicio alimentario, algo fundamental en la cocina moderna.