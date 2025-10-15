El truco de los chefs famosos para quitar la grasa de los guisos: sólo necesitas un cubito de hielo

Los chefs famosos quitan la grasa de los guisos en un abrir y cerrar de ojos, sólo necesitas un cubito de hielo para conseguir lo imposible. El aceite es uno de los ingredientes básicos de la cocina española, pero cuidado, necesitamos descubrir lo mejor de un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, de una forma sorprendente. Es hora de conocer en primera persona la manera de crear un buen guiso en un abrir y cerrar de ojos.

Ahora que viene el buen tiempo, deberemos empezar a pensar en cómo conseguir que los guisos nos queden lo más ligeros y deliciosos posibles. Esos platos de cuchara que pueden darnos más de una alegría inesperada van a llegar a nuestro día a día, de una forma que quizás nos costará creer, con la ayuda de una mezcla de ingredientes y de sabores que puede ser clave para estos tiempos que corren. Es hora de poner en práctica un sencillo truco con unos resultados sorprendentes, la grasa de los guisos nunca más será un problema.

Sólo necesitas un cubito de hielo

Cocinamos con un aceite bueno en España, tenemos la suerte de disponer de esta materia prima que es indispensable para conseguir deliciosos guisos. En especial, en estos días en los que, cada elemento cuenta para crear ese acabado de 10 que buscamos en nuestra cocina.

Los platos de cuchara van cobrando protagonismo en unos días en los que, cada alimento cuenta. Queremos ayudar a esas carnes maravillosas que tenemos en nuestro poder a llegar a la mesa de una forma sorprendente, en un abrir y cerrar de ojos.

Por lo que, en algunas ocasiones, quizás acabemos necesitando un ingrediente que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Ese básico de la cocina española, puede convertirse en una pesadilla, sino tenemos en cuenta este truco que nos servirá para eliminar el aceite.

Ese ingrediente que en exceso puede tirar por tierra el sabor natural de nuestros platos. Podremos empezar a tener en consideración una mezcla de sabores y de ingredientes increíbles con sencillos toques de alegría que pondremos en marcha.

Es hora de saber cómo aplicar este cubito de hielo que todos tenemos en el congelador para acabar teniendo el acabado de 10 que queremos poner en práctica.

Quitar la grasa de los guisos es fácil con este truco de los chefs profesionales

Lo que tienes que hacer si te ha quedado demasiado aceite es aplicar hielo sobre la cuchara y pasarla sobre la superficie de la cazuela en la que está el hielo. De esta manera cambiará de textura y podrás retirarlo con facilidad. Dando como resultado un guiso mucho más suave y sin tanto aceite.

Te proponemos una de esas recetas de cuchara que nunca falla y es ideal para esta época del año. Una mezcla de sabores que, sin duda alguna, acabará siendo la mejor manera de conseguir una combinación ganadora. Con un poco de ternera española de calidad, el resultado puede ser espectacular.

Ingredientes:

1 kg de carne para guisar en trozos (falda, pecho o jarrete)

2 patatas

1 zanahoria

2 cebollas grandes

3 dientes de ajos

3 tomates

200 ml de vino blanco

½ litro de caldo de verduras

2 cucharadas de maicena

1 litro de agua

Orégano

Romero

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta

Sal

Cómo preparar el estofado de ternera perfecto:

Retirar la grasa a la carne y luego colocar en un bol o recipiente con la maicena disuelta en el litro de agua. Dejar 15 minutos y a continuación escurrir. Verter un chorro de aceite en una sartén y echar la carne, cocinar hasta que esté dorada por todas partes; retirar de la sartén y reservar. Cortar las patatas y la zanahoria en trozos y reservar. Cortar la cebolla y los dientes de ajo en brunoise y sofreír en la olla donde se va a hacer el guiso con un chorrito de aceite. Cuando estén pochados estos ingredientes incorporar la carne y mezclar con los otros productos. Cortar los tomates en pequeños dados e incorporar al guiso; agregar también el vino y una vez evaporado el alcohol añadir el caldo de verduras y los condimentos: sal, pimienta, orégano y romero. Tapar y cocinar a fuego lento entre 1 y 2 horas, removiendo de vez en cuando.

Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

Puedes ponerle una carne de cerdo o un pollo con unos ingredientes similares para adaptar este guiso a un resultado de lujo. Será el momento de hacer realidad ese plato de cuchara que te servirá para pasar estos primeros fríos de la mejor manera posible, estos platos nunca más te quedarán con demasiada grasa.