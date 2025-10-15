El truco del papel albal para la lechuga te dure fresca un mes en la nevera

La lechuga es uno de los alimentos más consumidos del mundo por su amplio abanico de beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina. Es baja en calorías, tiene propiedades depurativas y se considera un relajante natural. Ahora bien, es importante conocer una serie de consejos sobre cómo conservar la lechuga fresca, ya que, de lo contrario, se estropea en cuestión de días.

Esta semana, se ha hecho viral en TikTok un vídeo en en que la usuaria @deliciousmartha explica una serie de tips en la cocina, entre ellos el truco del papel albal para que la lechuga dure fresca un mes en la nevera, nada más y nada menos.

Es tan sencillo como envolver la lechuga en papel albal y guardarla en el cajón de las verduras del frigorífico. Sin lugar a dudas, este es uno de los trucos más fáciles y efectivos que hemos conocido en la red social. De esta manera, la lechuga se conserva fresca y crujiente.

¿Y si la lechuga ya está cortada? En este caso, existe otro truco para conservarla que puede resultar de gran ayuda. Para aplicarlo, solo se necesitan dos cosas: un tarro de cristal y papel de cocina absorbente.

En primer lugar, se introduce la lechuga fresca y cortada en el tarro de cristal. A continuación, se introduce papel de cocina absorbente seco. Es muy importante que la cubra por completo. Luego, se cierra el tarro para que no entre aire y, por último, se guarda boca abajo en la nevera.

De esta manera, el papel absorberá la humedad, ayudando a que la lechuga se mantenga fresca y crujiente durante mucho más tiempo. Es precisamente la humedad de las verduras uno de los factores que hacen que pierdan frescura en cuestión de días. Con el papel de cocina se absorbe ese exceso de humedad.

Usos del papel albal en el hogar

Además de para envolver la lechuga y mantenerla fresca, el papel albal tiene otros usos en el hogar que es de especial interés conocer: