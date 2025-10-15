El sencillo truco de los expertos para hacer castañas asadas en el microondas mejores que las de la calle

El olor de las castañas asadas ocupa un lugar privilegiado en otoño e invierno. Pasear por la ciudad y encontrar un puesto callejero con cucuruchos humeantes es muy común en estos meses del año.

No obstante, cuando no es posible salir o simplemente se busca una alternativa más cómoda, el microondas es clave. Los expertos han encontrado una técnica sencilla que asegura castañas tiernas en apenas unos minutos.

El método infalible para hacer castañas asadas deliciosas en el microondas: es muy fácil

El primer paso, según informa Mercado Diego de León , es realizar un corte adecuado. No se trata sólo de una cuestión de practicidad, sino de seguridad.

La incisión evita que el vapor acumulado dentro de la castaña provoque que estalle durante la cocción. Para ello, es necesario atravesar tanto la cáscara exterior como la piel interna.

Los cocineros recomiendan dos tipos de cortes: uno longitudinal que atraviese de extremo a extremo la superficie, o bien una cruz en la parte superior. Esta última facilita el pelado, aunque cualquiera de las dos opciones es válida. El secreto está en utilizar un cuchillo de sierra para minimizar el riesgo de resbalones y cortes accidentales.

Una vez preparadas, las castañas deben colocarse en un recipiente apto para microondas. Aquí entra en juego el truco que marca la diferencia: añadir una pequeña cantidad de agua en el fondo antes de taparlas.

Tal y como señalan desde Mercado Diego de León, ese gesto ayuda a generar vapor, lo que asegura una cocción más efectiva y uniforme. Eso sí, la tapa debe permitir la salida parcial del vapor.

Tiempo y potencia ideales para asar castañas en el microondas

El segundo aspecto clave es el control del tiempo y la potencia. De acuerdo con las indicaciones recogidas por Bon Viveur, éstas son algunas de las referencias básicas:

1000 W: aproximadamente 2 minutos.

aproximadamente 2 minutos. 800 W: unos 2 minutos y medio.

unos 2 minutos y medio. 600 W: alrededor de 3 minutos.

En caso de desconocer la potencia máxima del microondas, la recomendación es empezar con un tiempo más corto e ir aumentando en intervalos de pocos segundos.

Este método evita que las castañas se quemen o que el vapor excesivo dañe el electrodoméstico. Además, conviene prepararlas en tandas pequeñas, no más de una docena por vez, para garantizar una cocción uniforme.

Consejos para pelar castañas al microondas y mejorar el sabor de estos frutos secos

Tras sacarlas del microondas, el recipiente estará muy caliente, por lo que lo más seguro es usar guantes de cocina. El mejor momento para pelarlas es cuando aún están templadas: así la piel se desprende con facilidad. Si se dejan enfriar del todo, la piel tiende a pegarse de nuevo y complica la tarea.

Quienes deseen intensificar el sabor pueden espolvorear un poco de sal gruesa justo después de asarlas, aunque este paso es opcional. En cualquier caso, el resultado es un snack nutritivo y reconfortante, rico en carbohidratos, fibra, vitamina C y minerales como el potasio.

Y tú, ¿ya has probado a hacer castañas asadas en el microondas con este sencillo truco?