El truco de los hermanos Torres para que las alubias con chorizo te queden mejor que las de tu abuela

Los hermanos Torres tienen un truco para que las alubias con chorizo te queden mejor que las de tu abuela. Lo que parece imposible es una realidad que deberemos empezar a poner en práctica. Son tiempos de cambios que, sin duda alguna, puede acabar marcando unos días en los que realmente todo puede acabar siendo esencial. Este tipo de detalles que nos enseñan los hermanos Torres, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este otoño e invierno, en esos días fríos en los que nos puede apetecer un buen potaje o plato de cuchara, nada mejor que hacerlo de la mano de un plus de buenas sensaciones con el plus de buenas sensaciones. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes y de las recetas tradicionales que pueden ser claves. Los trucos que tienen que ver con la receta tradicional que nos presentan los Hermanos Torres es algo que deberemos empezar a poner en práctica. Las alubias con chorizo de tu abuela van a pasar a la historia como las mejores del barrio, este truco lo cambiará todo.

Este es el truco de los hermanos Torres

Los hermanos Torres pueden ayudarnos a aprender a cocinar unos platos tan importantes como este tipo de detalles que pueden ser lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones en lo que todo puede ser posible.

La realidad es que un buen potaje ya es una explosión de sabor que debemos tener en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán claves y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por un plus de cambios sensaciones.

Esa comida que reconforta es algo que descubriremos con la ayuda de unos platos que llegan con una base tradicional de lo más especial. Es hora de hacer cambios que pueden acabar marcando unos días en los que todo puede ser posible. Son días de aprovechar algunos detalles que empiezan con un truco tan fácil como añadir un poco de caldo de cocido a una elaboración que será de lo más sencilla y deliciosa.

Las alubias con chorizo te quedarán mejor de las de tu abuela

Mejor que las alubias con chorizo de tu abuela te quedarán las tuyas. El truco de los hermanos Torres de añadir un poco de caldo de cocido potenciará aún más una gama de sabores que puede acabar siendo la que marque un guiso con legumbres que realmente puede marcar la diferencia en todos los sentidos.

Te proponemos una de las recetas más sencillas y deliciosas que existen. Un buen básico que puede acabar siendo la que marcará esta temporada de frío y de platos de cuchara que no queremos dejar escapar. Este tipo de receta es de esas que debes tener en la puerta de la nevera para recordar como preparar las mejores alubias con chorizo.

Ingredientes:

500 gr de alubia blanca

3 chorizos frescos

2 tomates

200 gr de panceta curada

1 puerro

1 cebolla

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 cucharada de pimentón

Aceite

Sal

Cómo preparar unas alubias con chorizo

El primer paso de esta receta empieza preparando una olla grande con abundante agua y sal para cocer los ingredientes. Pelamos y cortamos las verduras que formaran la base de nuestro plato, tomate, media cebolla, 2 dientes de ajo y el puerro. A continuación, añadiremos las alubias, que habremos dejado a remojo la noche antes o un mínimo de 12 horas. Incorporaremos estos ingredientes a la olla, deben quedar cubiertos y con unos tres dedos de agua por encima. Cuando empiece a hervir, bajaremos el fuego y lo mantendremos durante una hora aproximadamente. Mientras preparamos un sofrito con la media cebolla y el ajo fino, le aportará un sabor intenso al plato. Cuanto estén cocidas las verduras que hemos hervido con las alubias, las sacaremos y las trituraremos. Junto con el sofrito, las incorporaremos para darle a las alubias una mejor textura y tener un caldo de calidad. Añadimos en este momento el chorizo y la panceta cortados en tacos. Tendremos todos los sabores que deberán ligarse durante unos 45 minutos a fuego lento. El olor que desprende esta receta de alubias con chorizo es realmente increíble. Toda la casa quedará impregnada de este aroma tradicional. Solo nos quedará servir la receta en un plato hondo y disfrutar.

Atrévete con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Esta receta es un clásico que nunca falla.