Ni leche ni limón: el sencillo truco de los chefs para que los calamares queden siempre blandos

Los calamares son un plato que nunca pasa de moda, ya sea en su versión a la romana, en guisos o como acompañamiento de tapas. Sin embargo, lograr que queden tiernos puede ser todo un reto.

Muchos intentan soluciones caseras que no siempre funcionan, pero los chefs han perfeccionado un truco que asegura resultados impecables. En este artículo, te revelamos el secreto detrás de su éxito.

El truco para que los calamares queden siempre blandos

Uno de los mayores desafíos al cocinar calamares es evitar que se vuelvan duros o gomosos, algo que puede arruinar incluso la receta más sencilla.

Aunque existen técnicas clásicas, como marinarlos en leche o añadirles limón, los chefs aseguran que la clave está en algo más sencillo: el punto exacto de cocción.

Aunque este paso pueda parecer insignificante, el momento exacto en que se retiran los calamares del aceite marca toda la diferencia. Este truco, casi imperceptible, es el secreto para lograr la textura perfecta que todos buscamos al cocinar calamares.

Cuando fríes calamares, es esencial observar cómo reaccionan en el aceite caliente. La señal inequívoca de que están listos es cuando comienzan a flotar en la superficie del aceite.

Este fenómeno, que a menudo pasa desapercibido, indica que el interior del calamar está perfectamente cocinado, y es el momento preciso para retirarlos.

¿Por qué es crucial este detalle?

Si los calamares permanecen demasiado tiempo en el aceite, la carne se endurecerá rápidamente, volviéndose gomosa y perdiendo su textura suave y delicada. El truco para conseguir calamares tiernos es, entonces, retirarlos justo cuando flotan, sin esperar más.

Otros métodos para lograr calamares siempre blandos en casa

Aunque el truco de la flotación es altamente efectivo y debería ser la primera opción, no es el único método para conseguir calamares tiernos. Si deseas explorar otras opciones, aquí te presentamos algunos métodos adicionales que también ofrecen buenos resultados.

1. Leche y calamares

Uno de los métodos más populares es dejar los calamares en remojo en leche durante al menos 30 minutos antes de cocinarlos. Este proceso ayuda a suavizar las fibras musculares del calamar, lo que resulta en una textura mucho más blanda.

Si dispones de más tiempo, puedes dejarlos sumergidos toda la noche en la nevera. De esta forma, el efecto se maximiza y los calamares quedarán aún más tiernos.

2. Cocción rápida

La cocción rápida es perfecta para frituras o salteados. Consiste en cocinar los calamares a alta temperatura durante no más de 2 minutos. Este método mantiene la carne tierna, pero es crucial no exceder el tiempo, ya que pasados los 2 minutos, los calamares empiezan a endurecerse rápidamente.

3. Cocción lenta

La cocción lenta es perfecta para guisos o recetas en salsa. En este caso, los calamares deben cocinarse a fuego bajo durante al menos 30 minutos. Esto les permite ablandarse lentamente mientras absorben todos los sabores del sofrito y los condimentos, resultando en un plato más sabroso y tierno.

Para conseguir un cocinado homogéneo, es recomendable cortar los tubos de calamar en anillas de tamaño similar, alrededor de 2 o 3 cm de grosor.

Además, asegúrate de que los calamares estén bien limpios antes de cocinarlos para evitar cualquier sabor desagradable que pueda afectar el plato.