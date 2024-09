El truco viral que arrasa en las redes para que la comida no se te quede pegada en las sartenes viejas

¿A quién no se le ha quedado pegada la comida en una sartén alguna vez en su vida? Este hecho puede arruinarte tu plato. Si tus sartenes viejas hacen que cocinar sea un reto, ya no tienes que preocuparte. Hay un truco para evitar que los alimentos se queden adheridos. Con él, ya no tendrás necesidad de gastar dinero en comprar utensilios nuevos.

El truco para evitar que se pegue la comida

A veces, no queda más remedio que adquirir una sartén nueva antiadherente si se te pega constantemente. No obstante, existe un sencillo truco para evitar pasar un mal rato en la cocina. Si quieres que los alimentos no se queden pegados a las sartenes, tienes que seguir los siguientes pasos.

En las redes sociales, especialmente en TikTok, cada vez hay más usuarios que comparten técnicas para cocinar. Uno de ellos es @mividaconcarismaa . Esta cuenta ha subido un vídeo probando un truco muy innovador en el que utiliza papel de horno.

Para impedir que la comida se quede pegada, coge papel de horno y arrúgalo. Posteriormente, colócalo en la superficie de la sartén cubriendo el fondo y los laterales. Con esto, evitarás que los alimentos se peguen. Además, no salpica ni una sola de aceite. Por otra parte, este usuario afirma que el sabor es exactamente el mismo. Esta alternativa puede ser ideal para cocinar.

Otros trucos caseros

Algunos de los trucos caseros más básicos y conocidos para librarte de que la comida se pegue en la sartén son los siguientes:

Aceite de oliva : añade a la superficie de la sartén un poco de este alimento. Además de prevenir que la comida se pegue, ayudarás a que se cocine la comida perfectamente.

: añade a la superficie de la sartén un poco de este alimento. Además de prevenir que la comida se pegue, ayudarás a que se cocine la comida perfectamente. Sal: cuando la sartén se esté calentando, añade también un poco de sal en la superficie para que se muevan mejor los alimentos y no se peguen con facilidad. Antes de añadir tus ingredientes, limpia el exceso de sal que pueda haber.

cuando la sartén se esté calentando, añade también un poco de sal en la superficie para que se muevan mejor los alimentos y no se peguen con facilidad. Antes de añadir tus ingredientes, limpia el exceso de sal que pueda haber. Agua: un truco adicional es salpicar unas gotas de agua sobre la sartén cuando se esté precalentando. El agua se evapora rápidamente, por lo que no tardarás en poder usar tu utensilio de cocina.

un truco adicional es salpicar unas gotas de agua sobre la sartén cuando se esté precalentando. El agua se evapora rápidamente, por lo que no tardarás en poder usar tu utensilio de cocina. Mantequilla: al igual que en los casos anteriores, puedes añadir un poco de mantequilla para engrasar el fondo de tu sartén y evitar que los alimentos se peguen.

al igual que en los casos anteriores, puedes añadir un poco de mantequilla para engrasar el fondo de tu sartén y evitar que los alimentos se peguen. No utilices utensilios metálicos . Estos materiales hacen que se levante la capa antiadherentes de tus cacerolas o sartenes.

. Estos materiales hacen que se levante la capa antiadherentes de tus cacerolas o sartenes. Limpia la sartén con esponjas y no con estropajos.

Estos son algunos trucos caseros para que puedas seguir usando tus sartenes e impedir que se te quede pegada la comida. ¿Conocías algunos de ellos?