Pánico en España por la llegada de los dragones azules: su picadura puede ser muy peligrosa

Durante los meses de verano, miles de personas disfrutan de las playas del litoral español en busca de tranquilidad y un refrescante chapuzón. Sin embargo, hay que prestar especial atención a las criaturas marinas, ya que algunas de ellas, a pesar de su pequeño tamaño, pueden provocar picaduras muy dolorosas. Este año, los expertos advierten de la presencia de los dragones azules, cuyo nombre responde a su aspecto, con tonalidades que oscilan entre el plateado y el azul eléctrico.

Los dragones azules son una especie de babosa marina que habita en mas abierta, en zonas de aguas templadas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Son fáciles de identificar por su coloración azul intensa, la cual le permite protegerse de los depredadores. Con apenas cuatro centímetros de longitud, parecen completamente inofensivos, pero en realidad son muy peligrosos, ya que el veneno de sus presas en sus propios apéndices para utilizarlo a modo de defensa cuando se sienten amenazados.

¿Por qué están llegando los dragones azules a España?

Durante siglos, los avistamientos de esta criatura en España fueron tan escasos que se consideraban anecdóticos. El primer registro oficial data del año 1705, cuando el naturalista Johann Philipp Breyne lo documentó en Ibiza. Sin embargo, tal y como advierten los expertos, su presencia se ha vuelto cada vez más habitual en los últimos años, sobre todo en Baleares, Canarias y Alicante.

La razón que explica este fenómeno es el calentamiento global. Este verano, el Mediterráneo ha llegado a estar hasta seis grados por encima de lo habitual en esta época del año, lo que está alterando los hábitats marinos y favoreciendo la llegada de especies propias de aguas más cálidas, como los dragones azules. A esto hay que sumar los cambios en las corrientes marinas y los fuertes vientos.

Otro de los factores que contribuyen a su proliferación es la presencia de la carabela portuguesa, su principal fuente de alimento. Se trata de un organismo marino colonial compuesto por pólipos especializados que trabajan como un solo organismo. Su característica más destacada es la vela flotante violácea o azulada, que sobresale del agua y le permite desplazarse con el viento. Tiene tentáculos que pueden alcanzar hasta 50 metros de longitud.

La forma de reproducción del dragón azul es fascinante. Estos nudibranquios son hermafroditas simultáneos, ya que cada ejemplar tiene órganos reproductores masculinos y femeninos, aunque no pueden auto-fecundarse. Para reproducirse, dos ejemplares se alinean ventral a ventral, entrelazan sus cuerpos y intercambian esperma de manera recíproca. Después de la cópula, cada uno deposita cientos de huevos en forma de cintas espirales adheridas a pequeñas algas, fragmentos de caracolas o incluso a cuerpos de otros invertebrados marinos.

El desarrollo embrionario dura aproximadamente dos semanas, tras las cuales emergen diminutas larvas planctónicas que, guiadas por corrientes, buscan alimento y refugio. Esta estrategia reproductiva, junto con su capacidad para adaptarse a diferentes temperaturas y salinidades, favorece explosiones poblacionales en nuevos hábitats. Además, al alimentarse de organismos como la carabela portuguesa, acumulan toxinas defensivas que garantizan su supervivencia.

Cómo actúa su veneno y qué hacer si te pica

A pesar de que los dragones azules no tienen intención de atacar a las personas, su defensa natural se puede activar con el contacto. Por lo tanto, si un bañista toca accidentalmente a una de estas criaturas, puede liberar el veneno almacenado y provocar una picadura muy dolorosa. Los síntomas más habituales incluyen enrojecimiento de la piel, ampollas, ardor intenso, náuseas, vómitos y, en el peor de los casos, reacciones alérgicas graves.

En caso de picadura, es fundamental no lavar la zona con agua dulce ni frotar, ya que esto activa más toxinas y, por ende, empeora la situación. Lo mejor es enjuagar la piel con agua salada y utilizar unas pinzas para retirar cualquier resto del animal. Luego, se pueden aplicar compresas frías para reducir la inflamación.

Hasta la fecha, no se ha registrado ninguna muerte causada por la picadura de un dragón azul, pero esto no significa que sea inofensivo. La gravedad de la reacción varía en función de la sensibilidad de la persona y la zona del cuerpo afectada. Teniendo esto en cuenta, si se avista uno en la playa, lo más recomendable es no tocarlo y avisar a los socorristas o autoridades locales.

Impacto ecológico

La aparición de dragones azules en las playas españolas tiene grandes implicaciones para los ecosistemas. Su llegada indica cambios en la temperatura del agua y en la biodiversidad marina. Además, plantea cuestiones acerca de a salud de los océanos y de qué manera están reaccionando al cambio climático.

Estas criaturas, a pesar de su pequeño tamaño, son un recordatorio de que los ecosistemas marinos están vivos, en constante evolución, y son muy sensibles a las alteraciones provocadas por el ser humano. Su presencia en en nuestras costas se puede considerar una señal de alarma ecológica, pero también como una oportunidad para conocer mejor la rica y extraña vida marina que nos rodea.