En los años 80 y 90 era la merienda favorita de los niños españoles: los padres de hoy ya la hemos olvidado

Cuando apetece comer algo pero todavía no es la hora de la cena, una merienda es la mejor solución. Siempre hay opciones que pueden convencer: ya sea un yogur con granola, una fruta, una galleta, un cruasán o un bocadillo pequeño. Pero, en los años 80 y 90, había una merienda muy popular que se preparaba en casi todas las casas españolas.

Si bien era un clásico, rico y muy económico… no era precisamente saludable. Hoy en día casi nadie lo recuerda, pero ha dado tantas alegrías que vale la pena volverlo a comer, aunque sólo sea por revivir el momento.

Esta era la merienda que arrasaba en los 80 y 90 y que hoy casi nadie recuerda

Esta merienda se preparaba en un minuto y sin complicaciones. Dos galletas María con mantequilla y azúcar en medio. Las madres y las abuelas la montaban casi sin pensarlo, y a los niños les encantaba. Era de esas cosas que, por muy básicas que fueran, siempre sacaban una sonrisa.

La combinación de una galleta crujiente con ese relleno de mantequilla y azúcar tenía su magia. Si la mojabas en un vaso de leche caliente, se ablandaba lo justo: la galleta se volvía tierna, la crema se derretía un poco, y todo se volvía más fácil de comer.

Es verdad que hoy en día hay más conciencia sobre lo que comemos, que cuidar la salud importa y que esta mezcla, precisamente, no entra en la categoría de sana. Pero a veces un capricho así te arregla el día.

Cómo se hace esta merienda

Para quien quiera revivir el momento (o compartirlo con los hijos) no hace falta más que tres cosas: galletas tipo María, mantequilla y azúcar. Se monta igual que un bocadillo. Unta una galleta con mantequilla, echa azúcar al gusto y tapa con otra galleta. Mejor si se toma con leche caliente.

¿Cuáles son las meriendas dulces españolas más conocidas?

Si bien esta merienda es un clásico que se ha ido olvidando con el paso del tiempo, hay otras que se han mantenido vivas y que siguen muy presentes en muchas casas. Entre las meriendas dulces más típicas en España están:

Churros (y porras) con chocolate : el plan ideal para las tardes frías. Siempre funcionan.

: el plan ideal para las tardes frías. Siempre funcionan. Torrijas : antes solo se veían en Semana Santa, ahora aparecen en cualquier época del año.

: antes solo se veían en Semana Santa, ahora aparecen en cualquier época del año. Sobaos pasiegos : clásicos de Cantabria, con mantequilla, azúcar y una textura que le encanta a todo el mundo.

: clásicos de Cantabria, con mantequilla, azúcar y una textura que le encanta a todo el mundo. Magdalenas : las de toda la vida, blanditas y un poco doradas.

: las de toda la vida, blanditas y un poco doradas. Rosquillas de anís : de las que se hacían en casa, con ese aroma inconfundible.

: de las que se hacían en casa, con ese aroma inconfundible. Pestiños : dulces fritos típicos del sur, con miel y sésamo.

: dulces fritos típicos del sur, con miel y sésamo. Arroz con leche : cremoso, con su canela por encima. Reconforta sólo con olerlo.

: cremoso, con su canela por encima. Reconforta sólo con olerlo. Buñuelos de viento : bolitas suaves, fritas, a veces rellenas de crema o chocolate.

: bolitas suaves, fritas, a veces rellenas de crema o chocolate. Flan : el postre casero por excelencia, con su caramelo y ese temblor característico.

: el postre casero por excelencia, con su caramelo y ese temblor característico. Barquillos: crujientes, enrollados, típicos de fiestas y puestos callejeros.

Cada una ha tenido sus propias adaptaciones con los años, pero han sabido mantenerse. Hoy en día todavía se pueden encontrar con facilidad, ya sea en supermercados o en puestos tradicionales.