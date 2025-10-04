La mantequilla que podemos comprar en cualquier supermercado, es uno de esos alimentos que nunca faltan en la despensa. Ya sea para untarla en el desayuno, darle un toque especial a las recetas o elaborar postres caseros, su presencia es casi obligada. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro y, a pesar de su delicioso sabor, la mantequilla ha sido objeto de críticas por su alto contenido en grasas saturadas. A lo largo de los años, ha surgido un intenso debate sobre si su consumo es realmente saludable o si, por el contrario, debería evitarse por completo en una dieta equilibrada.

En los últimos años, muchos consumidores han decidido reducir su consumo o sustituirla por opciones aparentemente más saludables, como la margarina o productos vegetales. Sin embargo, la clave está en la moderación y, sobre todo, en elegir bien. No todas las mantequillas son iguales, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido arrojar algo de luz al respecto, analizando hasta 63 variedades distintas para determinar cuál es la mejor opción en términos de calidad y salud. Los resultados del estudio han sido demoledores: la mayoría de las marcas han sido catalogadas como una mala elección o incluso una muy mala elección, debido a su composición nutricional y a la presencia de aditivos o grasas poco recomendables. Pero en medio de este panorama desalentador, solo una mantequilla de supermercado ha conseguido salvarse de la quema. Se trata de Únicla, que destaca por su composición limpia, su origen sostenible y su equilibrio en grasas. ¿Qué la hace tan especial? ¿Por qué ha sido la única recomendada por la OCU? Vamos a descubrirlo.

La única mantequilla saludable del supermercado según la OCU

Cuando la OCU puso bajo la lupa distintas mantequillas disponibles en el supermercado, los resultados fueron abrumadoramente negativos. La mayoría no cumplía con los estándares deseables para ser considerada una opción saludable dentro de una alimentación equilibrada. Algunas tenían un exceso de grasas saturadas, otras contenían aditivos innecesarios y, en muchos casos, se incluían cantidades significativas de sal o azúcares ocultos.

Sin embargo, Únicla logró sobresalir en todas las pruebas. Esta mantequilla se elabora exclusivamente con leche de vacas criadas en granjas certificadas en Bienestar Animal, lo que garantiza un proceso de producción más natural y sostenible. Además, su textura es mucho más cremosa y fácil de untar, algo que los consumidores valoran especialmente. Pero lo más importante es que su composición es completamente natural, sin aditivos, sin conservantes y sin ingredientes artificiales que puedan afectar a su calidad nutricional.

La OCU ha señalado que Únicla es la única opción aceptable dentro de todas las mantequillas de supermercado analizadas, lo que refuerza su posición como la mejor alternativa en los supermercados.

Composición nutricional: ¿qué la hace diferente?

Si hablamos de mantequilla, es inevitable mencionar su contenido en grasas. Aunque es un producto naturalmente graso, lo que realmente marca la diferencia es el tipo de grasas que contiene y en qué proporción. En este sentido, Únicla destaca por su equilibrio nutricional.

Su composición es la siguiente:

82% de materia grasa, un porcentaje habitual en mantequillas de alta calidad.

un porcentaje habitual en mantequillas de alta calidad. 47,5 g de grasas saturadas, cuyo consumo debe ser moderado dentro de una dieta equilibrada.

cuyo consumo debe ser moderado dentro de una dieta equilibrada. 28,3 g de grasas monoinsaturadas y 6,1 g de poliinsaturadas , fundamentales para la salud cardiovascular.

, fundamentales para la salud cardiovascular. Apenas 0,1% de sal, lo que la convierte en una opción baja en sodio.

No contiene azúcares añadidos ni conservantes.

Otro punto clave que resalta la OCU es su aporte de ácidos grasos esenciales, como el omega-3 y el omega-6, los cuales juegan un papel fundamental en la salud del corazón y del cerebro. Estos ácidos grasos ayudan a reducir la inflamación, mejoran la función cognitiva y contribuyen a un mejor equilibrio en los niveles de colesterol.

En comparación con otras marcas, Únicla no sólo ofrece una mejor composición nutricional, sino que también es la única que realmente respeta los estándares de calidad que deberían exigirse en una buena mantequilla.

¿Dónde se puede comprar y cuánto cuesta?

A pesar de su reconocimiento como la mejor mantequilla del mercado, Únicla no es de las más económicas. Se puede encontrar en supermercados como Alcampo, Hipercor y El Corte Inglés, con un precio aproximado de 5, 49 euros por una lata de 250 gramos.

Si bien hay opciones más baratas en el mercado, la diferencia de precio se justifica por la calidad de la materia prima, el proceso de producción responsable y la certificación en bienestar animal. No es simplemente una mantequilla más, sino una elección consciente para quienes buscan un producto natural y de mayor calidad.

Un producto galardonado internacionalmente

El prestigio de esta mantequilla no se limita únicamente a la valoración de la OCU. Ha sido reconocida con el International Taste Award, un premio otorgado a los productos con una calidad excepcional y un sabor superior. Este galardón la posiciona como una de las mejores mantequillas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

Este reconocimiento no es casualidad. Únicla ha sabido diferenciarse en un mercado saturado, donde la mayoría de las mantequillas contienen ingredientes innecesarios que afectan su calidad y perfil nutricional. Su enfoque en la pureza y la sostenibilidad la han convertido en un referente dentro del sector.

¿Se puede incluir en una dieta equilibrada?

La mantequilla, en general, no tiene por qué ser un alimento prohibido. Como en todo, la clave está en la cantidad y la calidad del producto. Únicla es la única opción aceptable dentro de las mantequillas del supermercado según la OCU, pero eso no significa que deba consumirse en grandes cantidades.

Para mantener una alimentación saludable, el aceite de oliva sigue siendo la mejor opción para cocinar y aliñar los alimentos. No obstante, si eres un amante de la mantequilla y no quieres renunciar a ella, apostar por Únicla es la mejor alternativa para disfrutarla sin preocupaciones.

La conclusión es clara: si buscas una mantequilla con un buen perfil nutricional, sin aditivos y con un sabor excepcional, Únicla es la mejor elección disponible en el supermercado.