Una alemana desvela por qué los españoles son felices: «Lo hacen en todas partes»

Por el Día Internacional de la Felicidad, los españoles destacamos por, aparentenmente, conocer el secreto de serlo, o así lo ha reconocido Kim, una estudiante procedente de Alemania y que ahora vive en Barcelona. Su comentario, realizado tras empezar una nueva experiencia laboral en prácticas en una inmobiliaria, se hizo hecho viral a través de TikTok y su opinión ha dado la vuelta al mundo, dejándonos a todos sin palabras. Los comentarios en su cuenta se han multiplicado y no es para menos, ya que su revelación es cuanto menos sorprendente.

La estudiante ha intentado dar respuesta a la curiosidad de sus seguidores, quienes se han interesado por saber el motivo por el que los españoles somos tan felices. Las palabras de Kim, «lo hacen en todas partes», han protagonizado titulares en los medios más importantes. En concreto está haciendo referencia a la música callejera y el iniciativa que tienen muchos artistas para crear espectáculos en el metro, en los restaurantes o en las puertas de las tiendas.

La fórmula de la felicidad de los españoles

La estudiante de marketing fue conocido de cerca la cultura española gracias a unas prácticas que ha realizado en Barcelona. Una inmobiliaria aceptó su currículum y viajó desde Alemania para pasar una temporada en nuestro país. Está exprimiendo el tiempo al máximo y cuando acaban sus obligaciones se dedica a investigar sobre tradiciones y curiosidades que le resultan sorprendentes. Gracias a esto ha elaborado una teoría sobre la felicidad que hay en España que no ha dejado indiferente a nadie.

Kim utiliza su cuenta de TikTok para compartir detalles de su día a día. En los últimos tiempos ha aumentado su ejército de seguidores, por eso se sienten el compromiso de contar la verdad y de compartir contenido de calidad. Esa es la razón por la que ha investigado y ha llegado a una conclusión. Según su punto de vista, en España somos tan felices porque aprovechamos cualquier ocasión para organizar una fiesta y celebrar la vida.

España, un país con mucho talento

«¿Por qué los españoles son más felices?», le pregunta un fan a la joven alemana. A lo que ella responde publicando un vídeo en el que un grupo de gente aparece bailando la melodía del ‘Mon Amour’ de Aitana y Zzoilo interpretada por un saxofonista. Un artista que regala su talento a cambio de la voluntad y que contribuye a crear situaciones muy divertidas. «Están bailando y cantando por todas partes», explica Kim.

Las mejores reacciones al vídeo viral

Como no podía ser de otra forma, el vídeo de la estudiante ha llamado la atención de miles de usuarios de TikTok que se han animado a escribir un comentario al respecto. Alguno de los más destacados son: «España es el mejor país que he visitado», «nosotros no vamos de fiesta, la fiesta, somos nosotros» o «he viajado por muchísimos países y ninguno como España, lo juro: la comida, la cultura y todo».