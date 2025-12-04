El Gobierno deja a la Generalitat Valenciana fuera del acto en Valencia del 40 aniversario de Turespaña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a la Generalitat Valenciana fuera del acto del 40 aniversario de Turespaña, celebrado, precisamente, en Valencia. Así, lo han confirmado fuentes de la propia Generalitat a OKDIARIO. El Consell no ha sido invitado a participar en un evento que sí ha contado con la intervención de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y con el ministro Jordi Hereu. Así, lo han confirmado fuentes de la propia Generalitat Valenciana, que han mostrado su malestar por este vacío. La Generalitat Valenciana, según las fuentes consultadas achaca la decisión a «criterios políticos». Algo que según destacan las citadas fuetes «empieza a ser una costumbre cuando se trata del Gobierno de España».

La Comunidad Valenciana es una potencia turística de primer orden en el Estado español. En buena parte, por la acción de la Generalitat Valenciana. Así, se da la circunstancia de que el Producto Interior Bruto (PIB) turístico de la Comunidad Valenciana supera el 16% del PIB valenciano y que esta actividad generó, sólo en 2024 más de 280.000 empleos directos en la Autonomía, con un incremento del 3,6% respecto al ejercicio anterior.

De hecho, la Comunidad Valenciana cerró 2024 como el mejor año turístico de su historia, según manifestó en su día la consellera Marián Cano. En ese 2024, la Generalitat Valenciana había derogado la tasa turística aprobada por las Cortes Valencianas con los votos del bloque de izquierdas. Es decir: PSOE, Compromís y Podemos.

La designación de Valencia como sede de este evento había sido anunciada por el propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el pasado 24 de enero en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), celebrada en Madrid. Por tanto, hace 10 meses.

Turespaña es el organismo público adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que dirige, precisamente, Jordi Hereu, a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Es, también, el organismo responsable de la promoción de España a nivel internacional. La Secretaría de Estado de Turismo está dirigida por la socialista Rosario Sánchez Grau, que con anterioridad fue delegada del Gobierno en Baleares y consellera de Hacienda bajo el mandato de la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

El veto a la Generalitat Valenciana en el 40 aniversario de Turespaña no ha gustado nada al Ejecutivo autonómico. Desde Turisme Comunitat Valenciana, han lamentado que «un acto que tendría que haber sido un ejemplo de consenso y colaboración entre administraciones no cuente con la presencia de la principal entidad que gestiona la política turística de la Generalitat».

Fuentes del Gobierno valenciano han matizado, además, que la colaboración técnica con Turespaña ha sido fructífera durante todos estos años», por lo que les ha resultado «especialmente sorprendente que no se cuente con nadie de la Administración autonómica en una fecha tan señalada». Y, más aún, «con el trasfondo de la recuperación tras la trágica riada, que debe enfatizar la lealtad institucional con el objetivo de recuperar la imagen de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana».