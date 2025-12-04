Palma rinde homenaje a la Policía Montada en su 150 aniversario, una de las unidades más antiguas de España

El Ayuntamiento de Palma ha conmemorado este miércoles el 150 aniversario de la creación de la Sección de Policía Montada, una de las unidades más antiguas de España y de la Policía Local, en un acto institucional presidido por el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, quien ha elogiado el papel «determinante» que ha desempeñado este cuerpo a lo largo de su historia para convertir Palma en «una ciudad más segura y protegida».

La ceremonia ha comenzado en la plaza de Cort, donde los agentes, uniformados de gala, han formado ante la fachada principal del consistorio. Tras pasar revista junto al jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró, el acto se ha trasladado a la Sala de Plenos, donde se ha guardado un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los efectivos ya fallecidos.

Posteriormente, y tras la proyección de un vídeo conmemorativo, el alcalde, acompañado por el regidor de Seguridad, Miquel Busquets, y el jefe de la Policía Local, ha hecho entrega de obsequios conmemorativos a los agentes jubilados de la sección.

El acto ha concluido con la intervención de uno de los antiguos integrantes de la Policía Montada, en representación de sus compañeros, y con las palabras de clausura del primer edil.

Durante su discurso, Martínez Llabrés ha destacado que la unidad «no sólo contribuye decisivamente a vigilar las calles y prevenir conductas incívicas, sino que también desempeña un papel imprescindible en actos oficiales e institucionales». Asimismo, ha subrayado su labor educativa con centros escolares, mediante visitas y actividades formativas en sus instalaciones del bosque de Bellver.

El alcalde también ha tenido palabras de reconocimiento para los caballos que forman parte de la unidad, destacando «la empatía y la conexión entre los agentes y los animales, sin cuya aportación no habría sido posible cumplir estos 150 años de servicio».

La creación de la Policía Montada se remonta a septiembre de 1875, cuando la Comissió de Govern del Ayuntamiento decidió incrementar los efectivos de la entonces Guardia Municipal y suprimir la Guardia Rural, que pasó a integrarse como Sección Montada. En sus orígenes, el cuerpo, formado por 11 efectivos, tenía como misión principal la vigilancia de caminos y bosques.

Desde entonces, la unidad ha pasado por distintas ubicaciones, como el Baluard de Sitjar, el Convent dels Caputxins o el Moll dels Enegistes, hasta que en 1977 se inauguraron las actuales instalaciones en el bosque de Bellver, consolidando una de las etapas más activas y reconocidas de su trayectoria.