El PSOE cede ante Junts y aprueba la reforma contra la multirreincidencia que respalda el PP

El Partido Popular, PSOE y Junts han pactado este jueves endurecer el castigo a la multirreincidencia. Ha sido la Comisión de Justicia del Congreso la que ha aprobado por mayoría la reforma penal impulsada por Junts y respaldada por el PP y el PSOE con el rechazo frontal de Bildu y Podemos.

La proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había permanecido bloqueada durante meses, a pesar de que fue registrada por Junts en marzo de 2024 y tomada en consideración seis meses después. El Gobierno socialista había prorrogado sistemáticamente cada semana el plazo de presentación de enmiendas.

No fue hasta marzo de este año cuando finalmente se presentaron las enmiendas, pero la reforma volvió a entrar en hibernación. La razón era clara: Bildu y Podemos habían manifestado su total rechazo a una medida que, paradójicamente, sí reclamaba el Partido Popular. Finalmente el desbloqueo definitivo llegó tras la ruptura del diálogo que Junts anunció con el Gobierno de Sánchez ante el cual el PSOE accedió a retomar la tramitación de esta reforma.

Durante la reunión a puerta cerrada de la ponencia de la Comisión de Justicia celebrada este jueves, se han introducido media docena de enmiendas transaccionales. Junts ha pactado dos de ellas directamente con el PSOE, mientras que las otras cuatro han sido acordadas también con el PP.

La redacción resultante ha sido aprobada por mayoría, pero no por unanimidad. Al menos Bildu y Podemos han votado en contra, escenificando su rechazo frontal a una reforma que consideran contraria a sus postulados ideológicos. Sumar y ERC, por su parte, han preferido reservarse el voto para la sesión de la Comisión.

El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, esta vez en sesión pública, lo que está previsto para la semana del 17 de diciembre. Posteriormente, la reforma será llevada al Pleno del Congreso, previsiblemente en enero o febrero cuando se reanuden las sesiones tras el parón navideño.