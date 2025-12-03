Sánchez borra a los ministros que rechazan la cesión del Sáhara de la cumbre con Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vetado la presencia de los ministros de Sumar de la cita entre los gobiernos de España y Marruecos, la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN), que tendrá lugar este jueves en Madrid en busca de profundizar en la dinámica de cooperación con respecto al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

Yolanda Díaz, que estará de viaje oficial en Italia, Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, Mónica García y Sira Rego, cuya posición de rechazo hacia la cesión del Sáhara han mostrado públicamente, no estarán en el encuentro entre España y Marruecos en una muestra de autoritarismo por parte de un Sánchez que inauguró el progreso en la dinámica de cooperación entre ambos países.

La cumbre bilateral no tendrá contacto con la prensa y se cerrará con una declaración conjunta, tras la firma de una decena de acuerdos entre España y Marruecos. En la anterior reunión denominada de Alto Nivel (RAN) que se celebró en Rabat en febrero de 2023 se dieron declaraciones tras el encuentro, pero no está previsto en esta ocasión que ni Pedro Sánchez ni Aziz Ajanuch, primer ministro de Marruecos, comparezcan después de la cita.

Antes de la cumbre se celebra un foro empresarial, el miércoles, organizado por la CEOE. Hace dos años, el plan fue el mismo aunque entonces Sanchez sí acudió. En esta ocasión, Aziz Ajanuch intervendrá junto al ministro de Agricultura de España, Luis Planas y al ministro de Transportes, Óscar Puente, encargados de abrir y cerrar el acto, respectivamente.

Lo que sí que se repite es la ausencia de los socios de coalición, que han mostrado públicamente su posición de rechazo hacia el paso dado por Sánchez con respecto al Sáhara y el plan de autonomía marroquí. Los ministros de Sumar no acuden a la cumbre, con una ausencia destacada, la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, que el jueves estará de viaje oficial en Italia.

Los participantes en la XIII Reunión de Alto Nivel por parte de España serán, además de Pedro Sánchez, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la de Educación, Pilar Alegría; y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además de los mencionados Planas y Puente y la secretaria de Estado de Comercio y Empresa, ya que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, está de viaje fuera de España.

Además, fuentes gubernamentales han indicado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantendrán esta tarde sendos encuentros bilaterales con sus homólogos marroquíes.

Relación «positiva» con Marruecos

Desde el Gobierno mantienen que la reunión con Marruecos «llega en un momento especialmente positivo para las relaciones bilaterales» y que se realiza en busca de «profundizar esta dinámica, construyendo una relación más moderna, global y transversal, con visión compartida» ante retos como la IA, la ciberseguridad, el cambio climático o la transición energética sostenible, siempre poniendo a las personas en el centro.

Moncloa destaca unos «vínculos humanos muy fuertes» entre España y Marruecos, e incide en que la comunidad marroquí es «la comunidad extranjera más numerosa en España y se ha convertido en la mayor cotizante a la Seguridad Social». Asimismo, han anticipado que la cumbre se cerrará, además de con una declaración conjunta que se está ultimando aún, con la firma de más de una decena de acuerdos en materias como la transición digital de las administraciones públicas, la prevención de desastres naturales, la agricultura y pesca o el deporte, la educación, la formación, la igualdad de género y la lucha contra extremismos.