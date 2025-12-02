El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se olvida ahora de los viajes en el Peugeot y las fiestas con el que fuera su mano derecha en el PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y asegura no conocerlo. «Era un gran desconocido en lo personal para mí», ha asegurado el líder socialista este martes.

«Tuve una confianza política en él, no la niego, es evidente, pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí», ha manifestado el dirigente socialista en una entrevista en La2Cat, emitida en varios canales de TVE. Sin embargo, Sánchez recorrió España junto a Ábalos para recuperar la Secretaría General del PSOE y estuvo presente incluso en las fiestas de cumpleaños del ex titular de la cartera de Fomento.

El presidente del Gobierno se rodeó de tres personas para realizar su campaña en las primarias socialistas de 2017. El objetivo era recorrer España en coche para conocer a la militancia, tal y como aseguró el propio Sánchez. Le acompañaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, acusados de graves delitos por la trama del PSOE.

Cerdán ya ha salido de prisión preventiva, después de ser encarcelado por riesgo de destrucción de pruebas al ser considerado como el presunto cabecilla de la trama. Ábalos y Koldo se encuentran entre rejas después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido 24 años y 19 años y medio de cárcel para ellos, respectivamente.

Sánchez, en el cumpleaños de Ábalos

Es más, OKDIARIO desveló las fotos inéditas de Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, regalándole un bonsái al ex secretario de Organización del PSOE por su 60 cumpleaños, a finales de 2019, apenas unas semanas antes de que estallara la pandemia de Covid.

La fiesta se celebró el pasado 8 de diciembre de 2019 en un establecimiento ubicado en la zona financiera de las Cuatro Torres en Madrid. Víctor de Aldama ejerció de anfitrión al ser su restaurante, y esperó a todos en la puerta. Los altos cargos pudieron ver a Aldama durante toda la tarde y noche, pese a que negaron públicamente conocerle cuando su identidad trascendió a los medios de comunicación, tras ser imputado en los tribunales.

Los invitados, para celebrar su cumpleaños, le dieron varios regalos durante la fiesta en el restaurante de Víctor de Aldama. Tal y como se puede apreciar en las fotografías, le entregaron una caja blanca decorada con estrellas, con cartas y hasta un bonsái de decoración cuya entrega presenció Pedro Sánchez sosteniendo un vaso de cristal.