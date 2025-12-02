El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido ante las exigencias del partido del ex jefe de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia, para seguir en La Moncloa mientras carga contra el que fuera su mano derecha en el PSOE y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras su entrevista en OKDIARIO: «No vamos a aceptar ningún chantaje ni amenazas»

Sánchez ha respondido a Ábalos y al ayudante de éste, Koldo García, ambos ahora en prisión, después de señalar a su mujer en sendas entrevistas en este medio. Ambos confesaron que Air Europa planteó compensar a Begoña Gómez por haber intervenido durante la pandemia del Covid para entregar un rescate a la compañía aérea española.

«Nosotros hemos sido claros en que todo lo que se está diciendo por Ábalos es mentira», ha subrayado el dirigente del PSOE. «Por tanto, no puedo añadir mucho más; nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje ni amenazas», ha expresado el presidente del Gobierno.

Además, el presidente del Gobierno ha admitido que tuvo «una confianza política» en quien fuera secretario de Organización de los socialistas. Sin embargo, ha querido desvincularlo de los aspectos de su intimidad. «En lo personal era un gran desconocido para mí», ha asegurado Sánchez sobre Ábalos.

«Asumo los incumplimientos»

A su vez, el líder socialista ha anunciado este martes que se aprobarán en el Consejo de Ministros «algunas medidas» que Junts pidió «hace meses». El jefe del Ejecutivo ha confesado que, hasta ahora, no ha cumplido con todas las exigencias que puso sobre la mesa la formación secesionista para mantenerlo al frente del Gobierno. «Asumo los incumplimientos y los retrasos que ha criticado Junts per Catalunya», ha asumido el dirigente del PSOE.

Tras los órdagos lanzados por el partido de Puigdemont, Sánchez ha realizado un anuncio este martes para tratar de subsanar la tensión entre ambos partidos. «En el Consejo de Ministros aprobaremos un Real Decreto Ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido con Junts», ha detallado Sánchez.

El primero de ellos es una medida para «facilitar y flexibilizar inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales». La intención que persigue el Gobierno con este real decreto ley es que los alcaldes y los presidentes de Diputación puedan «tener más capacidad» para invertir «en proyectos que no conlleven un gasto corriente».

Por ejemplo, Sánchez se ha referido, en sendas entrevistas en Rac1 y en La2Cat, a la construcción de vivienda o gestión de agua. El presidente ha justificado que este cambio será «bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado».

En segundo lugar, otra de las medidas irá dirigida a «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación». Una medida que perseguía la patronal catalana, muy cercana al partido de Puigdemont.

Por último, también se llevará a los siguientes Consejos de Ministros otro Real Decreto cuyo objetivo es «crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables». Una medida para proteger a los caseros que choca con el abandono de los socios prioritarios de Sánchez han venido sometiendo a los propietarios de pisos.

Más allá de las medidas que se anunciarán en este o los próximos Consejos de Ministros, el presidente del Gobierno ha admitido que están trabajando para publicar pronto las balanzas fiscales. Esta era otra de las exigencias de los independentistas. Sin embargo, ha reconocido que aún no ha habido un acuerdo sobre cómo expresar esos datos.

Sánchez: «No hablo con Puigdemont»

El jefe del Ejecutivo, además, ha aclarado que no ha tenido comunicación con el líder del partido independentista: «Yo no he hablado con Puigdemont, desde hace mucho tiempo». Y ha justificado que, si no ha sido así, es porque «no se ha dado la ocasión». Además, ha aclarado que, en todo caso, al ser un socio importante, había un cauce de comunicación a través de las reuniones en Suiza.