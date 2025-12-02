El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que ha fracasado en su política para permitir a todos los españoles acceder a un techo a un precio accesible. El Ejecutivo socialista, que proclamó que convertiría ésta en la «legislatura de la vivienda», ha admitido que la «escasez de vivienda social y asequible» justifica el aumento del 55% en el número de personas sin hogar que han solicitado ayuda a un centro de atención para personas sintecho.

La administración central ha admitido los motivos del aumento de esta crisis de personas sin techo mediante una respuesta parlamentaria tras una pregunta de un grupo de diputados del PP. Los representantes populares se interesaron por conocer la «valoración acerca de que el número de personas sin hogar alojadas en centros de atención haya aumentado un 55,7% en sólo un año».

Concretamente, indican que «33.758 personas mayores de 18 años se alojaron de media cada día en centros de atención para personas sin hogar». Esto representa un incremento del 55,7% respecto a 2022, como indican desde la formación con sede en la madrileña calle de Génova.

Otro de los datos que aportan desde el PP es que los «centros específicos para personas migrantes» ofrecieron 20.911 plazas diarias. Las cifras se han duplicado en los últimos dos años: hay «un 121% más de plazas ocupadas», subrayan los populares.

El Gobierno de Sánchez trata de sacudirse las culpas asegurando que «el aumento significativo del sinhogarismo no se produce sólo en España, sino en muchos otros países europeos».

«Incremento del coste de vida»

Sin embargo, admite que «entre sus causas se mencionan la escasez de vivienda social y asequible en España o el incremento del coste de vida». Algo que, durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, no ha sido capaz de revertir pese a haber autoproclamado ésta como la «legislatura de la vivienda». El presidente del Gobierno ha asegurado en diversos discursos que la convertiría en el «quinto pilar del Estado del bienestar».

Para ello, el Ejecutivo incluso creó un Ministerio de la Vivienda a finales de 2023, con la que entonces había sido portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que, en la práctica, no ha tenido un impacto ni en la oferta de vivienda social ni en el acceso a precios asequibles.

Los diputados del partido de Alberto Núñez Feijóo se referían a la última Encuesta de centros y servicios de atención a personas sin hogar publicada por el Instituto Nacional de Estadística relativa a 2024. La misma confirmaba que la atención al sinhogarismo en España había crecido significativamente, tal y como señalaban los políticos del PP.

Los representantes de la formación popular aseguran que esos datos «corroboran que el sinhogarismo mantiene una drástica tendencia en aumento, que ya confirmó la última encuesta de personas sin hogar de 2022 y que las políticas de acogida e integración de personas migrantes no están sirviendo para frenar la brecha racial en la pobreza más extensa». «La Estrategia Estatal de personas sin hogar no está funcionando», lamentan los diputados del PP.

Escasez de vivienda pública

Desde 2024, la situación en cuanto a la vivienda social no ha mejorado. De hecho, la Unión Europea le dio un tirón de orejas a España por la poca oferta de vivienda pública y asequible. La Comisión instó al Gobierno a incrementar su oferta de este tipo de hogares, ya que ésta se sitúa «muy por debajo» de la media de la Unión Europea.

Y es que, según el propio Gobierno, se ha «conseguido en este último año pasar del 2,5% al 3,44% del parque público», pero sigue estando muy lejos del 9% de media en la UE.

Es más, en la primera mitad de año, han sido aprobadas 2.497 viviendas de protección oficial (VPO) en España. Esta cifra representa una disminución del 3,52% respecto al mismo periodo del año 2024.