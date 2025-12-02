Sánchez en cohete mientras se disparan los «sin techo»

El Gobierno ha admitido que el porcentaje de personas sin hogar que ha solicitado ayuda a algún centro de atención ha crecido un 55% entre los años 2022 y 2024, si bien su justificación es que se debe a la «escasez de vivienda social y asequible». Y se queda tan ancho, como si la falta de vivienda social y asequible no fuera un asunto de su incumbencia. La argumentación, en todo caso, es de brocha gorda, ya que echarle la culpa al «coste de la vida» es una manera de sortear un problema gravísimo. Porque no es normal que de un año a otro el incremento sea tan brutal: según datos del INE, «33.758 personas mayores de 18 años se alojaron de media cada día en centros de atención para personas sin hogar».

Los centros específicos para personas migrantes ofrecieron 20.911 plazas diarias, un 121% más. En suma, que según el Gobierno la economía va como un cohete, pero cada vez son más las personas que ven pasar ese cohete al raso, sin un techo bajo el que cobijarse. La explicación del Ejecutivo es que el aumento de los sin hogar no se produce sólo en España, «sino en muchos otros países europeos».

Lo cierto es mientras Sánchez proclamaba que ésta iba a ser la «legislatura de la vivienda» y que la convertiría en el «quinto pilar del Estado del bienestar», los pilares más básicos se han venido estrepitosamente abajo. Según el propio Gobierno, el logro ha sido pasar este último año del 2,5% al 3,44% de vivienda pública, un imperceptible incremento que nos sigue colocando muy lejos del 9% de media de la UE.

Por si fuera poco, en la primera mitad de año han sido aprobadas 2.497 viviendas de protección oficial (VPO) en España, una cifra que representa una disminución del 3,52% respecto al mismo periodo del año 2024. El resumen es demoledor, pero Pedro Sánchez no se baja del cohete. De aquí a la estratosfera.