No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 19 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 461 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Andrés, en un intento por arreglar las cosas, ha dado el paso de acercarse poco a poco a Begoña. Ella, por su parte, comparte con Gabriel su sorpresa tras haber recibido un regalo con muchísimo significado. Pero no todo queda ahí, puesto que llega por parte de alguien completamente inesperado.

En cuanto a Gabriel, se queda completamente sin palabras tras haber recibido una llamada muy concreta. Es por eso que ha tomado la decisión de emprender un inesperado viaje con la firme intención de calmar la situación. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que sucede un imprevisto que promete marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Pelayo descubre nuevos acontecimientos, mientras que Marta se ve en la obligación de hacer frente a un chantaje. Todo ello mientras Cristina parece haber encontrado apoyo en Luz, logrando convencerla para marcharse unos cuantos días en busca de un respiro. ¿Dará ese paso, a pesar de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 462 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 22 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo ocurre un suceso verdaderamente inesperado que consigue dejar a todos en estado de shock. En cuanto a David y Carmen, se sinceran tras lo sucedido. Tanto es así que él toma una drástica decisión que cambia por completo el rumbo de los acontecimientos.

Gabriel regresa a casa y, como es de esperar, se queda completamente sin palabras tras haber recibido la noticia. Por lo tanto, inevitablemente, se enfrenta a recuerdos que prefiere ocultar. Un descubrimiento completamente inesperado acerca de Gema deja descolocado a Teo, como no podía ser de otra forma.

Manuela, por su parte, se muestra profundamente inquieta por la actitud de Maripaz. Así pues, junto a doña Clara, comparte sus dudas con Claudia. En cuanto a Marta, comparte con Pelayo todo lo que sabe respecto a los planes de Cárdenas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.