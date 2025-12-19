Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña recibe un significativo regalo
No se lo esperaba
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 18 de diciembre, los espectadores disfrutaron del capítulo 460 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Delia se entera de nuevos e impactantes sucesos, por lo que se ve en la obligación de pedir ayuda a Begoña. Todo ello mientras Maripaz, movida por la rabia de no haber sido ella la elegida, ha dado el paso de tomar una drástica decisión que afecta, de lleno, a Claudia. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Manuela hace todo lo que está en su mano para tratar de ayudar a poner remedio a lo que sucede a Gaspar. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, Pelayo no puede evitar perder los papeles. Es por eso que doña Clara ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse, como nunca, con Marta. En cuanto a Luis, ha querido destacar el trabajo que hace Cristina frente a Cloe, otorgándole un importantísimo reconocimiento que, desde luego, merece. Gabriel ha recibido una inesperada llamada que desvela numerosos secretos que creía haber protegido a la perfección. Pero lo cierto es que no es así. Es por eso que, de un momento a otro, todo podría llegar a cambiar de forma radical.
¿Qué sucede en el capítulo 461 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 19 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Andrés, en un intento por arreglar las cosas, se acerca cada vez más a Begoña. Ella, por su parte, se sincera con Gabriel sobre su sorpresa, mientras recibe un regalo con muchísimo significado de alguien que, desde luego, no espera.
Visiblemente sorprendido por la llamada, Gabriel ha tomado la decisión de emprender un inesperado viaje para tratar de calmar, en cierto modo, la situación. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que acaba teniendo lugar un imprevisto que termina por descolocar todos y cada uno de sus esquemas.
En cuanto a Pelayo, ha descubierto nuevos acontecimientos, mientras que Marta se ve en la obligación de hacer frente a un chantaje. Todo ello mientras Cristina encuentra en Luz el apoyo que necesitaba, que no tarda en convencerla para que se marche unos días en busca de un respiro. ¿Lo hará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3