Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 17 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 459 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Delia ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sugerir a Gabriel la posibilidad de vivir cerca. A pesar de todo, no tarda en descubrir que él tiene unos planes completamente diferentes. En cuanto a Gema, convence a Joaquín para que tome una drástica decisión que va a marcar un antes y un después en sus vidas para siempre.

Julia, por su parte, ha descubierto una inesperada situación que obliga a todos y cada uno de los involucrados a contarlos a la familia. Como era de esperar, la información no es del todo bien recibida, ni mucho menos. Gaspar ha dado el importantísimo paso de confesar sus temores a don Agustín. Por si fuera poco, en mitad de esas cruciales confesiones, sucede algo completamente inesperado que tiene como protagonistas a David y a Carmen. Lo que nadie esperaba es que sucediese entre María y Gabriel sucediese algo que podría llegar a cambiar el rumbo de todo y de todos. Ángel Ruiz se ha presentado con cierta información que podría abrir, en cierta manera, nuevas rutas para hacer mucho más efectiva su investigación. ¿Logrará su objetivo, después de todo?

¿Qué sucede en el capítulo 460 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 18 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo, finalmente, Delia se entera de nuevos sucesos. Es por eso que se ve en la obligación de recurrir a Begoña en busca de ayuda. Maripaz, movida por la rabia de no haber sido la elegida, ha dado el paso de tomar una contundente decisión que afecta, de lleno, a Claudia.

Manuela hace todo lo que está en su mano para intentar poner remedio a lo que sucede a Gaspar. Por si fuera poco, Pelayo ha acabado perdiendo los papeles, mientras que doña Clara ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca con Marta.

Contra todo pronóstico, Luis no ha dudado un solo segundo en destacar, frente a Cloe, el trabajo que está realizando Cristina. De esta forma, le brinda ese reconocimiento que tantísimo merece, después de todo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.