Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Joaquín toma una drástica decisión
Sucede tras su conversación con Gema
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 458 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo una referencia Teo por parte de Digna ha hecho que Gema reaccione de una forma completamente impactante. Por si fuera poco, Gabriel ha conseguido dejar sin palabras a Begoña ante un gesto completamente inesperado, mientras que María hace todo lo que está en su mano para hacer ver a Gabriel la realidad respecto a la situación que está atravesando.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo un nuevo acto de Gaspar genera muchísimo desconcierto, a la par que preocupación, entre su círculo más cercano. Luis ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para aconsejar a Andrés que sea sincero con Damián, pero él comprende que ya es demasiado tarde. Hasta tal punto que la esperanza ha comenzado a desvanecerse de un momento a otro. Marta, movida por las palabras de Pelayo, ha dado el paso de abrirse como nunca con Carmen. Así pues, le hace saber su confusión interior, lo que hace que tome una contundente decisión.
¿Qué sucede en el capítulo 459 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 17 de diciembre?
De esta forma tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Delia ha sugerido a Gabriel la posibilidad de vivir mucho más cerca. Lo cierto es que no tarda en descubrir que él tiene unos planes completamente diferentes. En cuanto a Gema, convence a Joaquín de tomar una contundente decisión que marcará sus vidas de una manera u otra.
Julia, por su parte, ha descubierto una situación completamente inesperada que obliga a los involucrados a contarlo a la familia. Eso sí, la información no es del todo bien recibida, ni mucho menos. Gaspar ha confesado sus temores a don Agustín mientras que, entre confesiones, algo completamente inesperado sucede entre David y Carmen.
Lo sucedido entre María y Gabriel podría llegar a cambiar el rumbo de todo, mientras que Ángel Ruiz se presenta con información que abriría nuevas rutas para su investigación. ¿Logrará su cometido, a pesar de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
