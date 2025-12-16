Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta se sincera como nunca con Carmen
Ha llegado el momento
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 457 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cristina guarda un importantísimo secreto que decide no compartir con Luis. Todo ello mientras Cloe se arma de valor para llevar a cabo la primera prueba del nuevo perfume. Lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que las cosas no salen como esperaba, ni mucho menos. Algo que, desde luego, va a marcar un punto de inflexión en muchos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción diaria van a poder ser testigos de cómo Tasio se muestra profundamente molesto ante una situación que, desde luego, no es capaz de controlar. En cuanto a doña Clara, se ha armado de valor para anunciar una importantísima noticia que podría llegar a marcar un antes y un después para la casa cuna. Todo ello mientras una inesperada interrupción ha puesto a Marta en una situación verdaderamente incómoda. Dadas las circunstancias, a Pelayo no le ha quedado más opción que insistirle en que tome, de una vez por todas, una decisión definitiva. ¿Dará el paso, a pesar de las posibles consecuencias?
¿Qué sucede en el capítulo 458 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 16 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo una referencia a Teo por parte de Digna ha provocado que Gema reaccione de una forma completamente inesperada. En cuanto a Gabriel, sorprende a Begoña con un movimiento de lo más inquietante, mientras que María trata de hacer ver a Gabriel la realidad de la situación.
Un nuevo acto de Gaspar ha generado muchísimo desconcierto y preocupación entre todos, mientras que Luis aconseja a Andrés que sea completamente sincero con Damián. A pesar de todo, entiende que ya es demasiado tarde para dar ese paso, por lo que, inevitablemente, la esperanza se desvanece.
Marta, movida por las palabras de Pelayo, ha dado el importantísimo paso de abrirse como nunca antes con Carmen. De esta forma, opta por compartir su confusión interior, por lo que la impulsa a tomar una de las decisiones más contundentes hasta la fecha. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
