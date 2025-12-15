No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado viernes 12 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 456 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuela hace todo lo que está en su mano para tratar de alertar a Claudia. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que sus advertencias no surten efecto, ni mucho menos. Begoña hace saber a Gabriel la posición de Delia, y esto hace que la situación cambie de forma verdaderamente drástica. ¡Y en todos los sentidos!

En cuanto a doña Clara, ha dado el paso de visitar la colonia, pero guarda un secreto con el que protege a Pelayo, pero mantiene a Marta en la más absoluta ignorancia. Los despistes de Gaspar han generado muchísima inquietud en Manuela, tanto es así que no duda en sugerirle que acuda al médico, aunque él lo niega de forma rotunda. Andrés no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para buscar las respuestas que necesita en Delia, pero se topa con una serie de inesperados reproches. En cuanto a Cristina, ha regresado a Madrid todavía afectada por lo sucedido con Beltrán. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 457 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 15 de diciembre?

De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Cristina guarda un importantísimo secreto que no comparte con Luis. Todo ello mientras Cloe lleva a cabo la primera prueba del nuevo perfume, pero las cosas no salen, ni de lejos, como esperaba. ¡Ni mucho menos!

Tasio, por su parte, se muestra profundamente molesto ante una situación que no es capaz de controlar, mientras que doña Clara anuncia una importantísima noticia que podría marcar un antes y un después en la casa cuna. Una interrupción inesperada ha puesto a Marta en una incómoda situación.

En cuanto a Pelayo, insiste a la joven en que debe tomar, cuanto antes, una decisión más que definitiva. ¿Se animará a dar ese paso, después de todo, teniendo en cuenta las posibles consecuencias? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, serie diaria que se emite cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.