Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés, muy enfadado con Delia por sus mentiras

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 11 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 455 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el beso entre Marta y Cloe el que dejó a todos sin palabras, abriendo la posibilidad de una relación entre ambas, aunque en tal caso deberán llevarla en secreto para evitar problemas.

Gema y Joaquín tuvieron una fuerte discusión, nuevamente, por el embarazo, pero el momento más emocionante se vivió cuando Damián se declaró a Digna. Y es que, a pesar de todo lo vivido, le deja claro que sigue enamorado de ella, por eso acudió a su domicilio con un ramo de flores dispuesto a contarle todo lo que siente. Pero, ¿qué sucederá en el episodio de hoy? ¡Te lo contamos!

¿Qué sucede en el capítulo 456 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 12 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ver cómo Carmen tiene un encuentro con Claudia donde termina sincerándose por completo. Y es que, le habla de las atenciones de David y de lo a gusto que se siente con él. Una situación que tiene lugar mientras los problemas con Tasio continúan. Pero, ante ello, su amiga será honesta. Pues, le dirá que no se equivoque con el chico.

Mientras tanto, veremos como Gema y Joaquín continúan teniendo grandes diferencias respecto a lo del embarazo. Pues, no saben si seguir adelanto o no. Momentos de máxima tensión que los tiene con las emociones a flor de piel. Pues, el que no quiere formar una familia es él. Paralelamente, Manuela le dirá a Claudia que, a pesar de todo, no se termina de fiar de Maripaz. Por su parte, doña Clara regresa a Toledo.

Gabriel le agradecerá a Delia que se pusiera de su parte. Unas palabras que son recibidas con gran alegría por ella. Pero, el capítulo no concluirá aquí. Pues, también se podrá ver cómo Andrés le pide explicaciones a Delia por haber mentido ante su familia. Pero, ella no se quedará callada. Le deja claro que se siente manipulada por él. Además, considera que su viaje a Tenerife fue porque está enamorado de Begoña. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.